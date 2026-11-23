Face aux promesses des fabricants, un journaliste britannique a testé chez lui pendant deux ans un système de chauffage piloté par l'intelligence artificielle, parvenant à réduire sa consommation de gaz de 18 % tout en améliorant nettement son confort.

Les fabricants d'équipements connectés promettent des réductions de facture d'environ 25% par an. Mais face à des conditions variables et aux fluctuations des tarifs, vérifier la réalité de ces annonces reste difficile. Pour en avoir le cœur net, le journaliste Samuel Gibbs a mené une expérience de deux ans dans sa maison des années 1930 en briques pleines, dotée de combles isolés. Dans un article publié sur le site britannique The Guardian, il livre les conclusions d'un comparatif rigoureux entre son ancienne gestion manuelle très austère et un système automatisé par l'intelligence artificielle.

Durant l'hiver 2024, son installation reposait sur une chaudière à gaz de dix ans, un thermostat Hive dont les fonctions connectées étaient coupées et treize radiateurs à vannes manuelles. Pour limiter les coûts, l'auteur s'imposait une discipline spartiate : allumage limité à deux heures le matin et le soir, vannes fermées dans les pièces vides et coupure totale lors des sorties. Malgré l'inconfort et les plaintes de sa famille forcée de se réfugier sous des plaids, cette méthode a contenu sa consommation à 14 316,7 kilowattheures de gaz sur 213 jours, de novembre à mai (déduction faite de l'eau chaude sanitaire).

À l'été 2025, il installe le système Tado X, prêté par la marque : treize têtes thermostatiques connectées, deux thermostats sans fil et un boîtier relié à la chaudière, pour environ 1 100 euros de matériel et 95 euros de pose. L'accès à l'intelligence artificielle exige un abonnement de 4,8 euros par mois ou 35 euros par an. Nourri des données anonymisées de plus d'un million de foyers, l'algorithme apprend l'inertie de chaque pièce, équilibre les radiateurs, coupe la chauffe si une fenêtre est ouverte et gère les départs et retours via la géolocalisation.

Après avoir corrigé dès la première semaine la surconsommation d'un radiateur situé dans un porche non isolé, l'auteur a laissé le système tourner sans intervenir durant l'hiver suivant. L'expérience s'est avérée déroutante : la chaudière semblait tourner plus souvent et le logement était nettement plus chaud, lui faisant craindre une hausse de sa consommation.

Pourtant, le bilan final sur la même période de 213 jours a créé la surprise. Le système piloté par l'IA n'a consommé que 11 735,7 kilowattheures de gaz, soit 2 581 kilowattheures de moins. Cela représente une baisse de 18% par rapport à sa gestion manuelle draconienne, et une économie de 246 euros au tarif réglementé en vigueur.

Au-delà de la baisse de facture, le journaliste souligne un confort très supérieur et la fin des tensions familiales. Le contrôle pièce par pièce a permis d'adapter chaque zone aux besoins réels, tandis que les capteurs d'humidité intégrés aident à surveiller l'air ambiant. Samuel Gibbs conclut sur The Guardian que l'IA permet bien d'économiser de l'énergie tout en facilitant le quotidien.