Google Cloud démocratise l'IA générative dans le retail avec une série d'outils

Ce 11 janvier, en amont du NRF 2024, Google Cloud présente ses nouvelles technologies d'IA générative à destination des commerçants.

A l'heure où les acteurs de la distribution préparent leur valise pour l'édition 2024 du NRF, à New York, Google Cloud dévoile ce 11 janvier trois nouvelles solutions d'IA générative dédiées au retail. La première d'entre elles, Conversational Commerce, s'attaque aux chatbots nouvelle génération dans l'e-commerce. Une tendance notamment adoptée par Carrefour et Cdiscount en France.

Avec son nouvel outil d'intégration de chatbots dopés à l'IA générative, Google Cloud promet un lancement en quelques semaines alors que les agents virtuels maison demandaient aux e-commerçants plusieurs mois de déploiement. L'offre a déjà conquis Victoria Secret dont les sites et applications bénéficieront prochainement d'un agent conversationnel augmenté signé Google Cloud. La solution, qui exploite les LLMs Gemini Pro et Imagen 2 de Google Cloud, est disponible sur la plateforme Google Vertex AI et également intégrable aux supports existants des retailers. Ceux référencés sur Vertex AI Search for retail pourront bénéficier, en "adaptant" un LLM, des capacités du search de Google personnalisé directement sur les sites e-commerce.

Des solutions supports

Sa nouvelle technologie Customer Service Modernization s'implante, quant à elle, au sein des CRM des marchands pour déployer des agents basés sur les LLMs Gemini Pro et PaLM2 de Google Cloud. Ces agents aident à fournir des recommandations de produits, à planifier des rendez-vous ou à suivre l'avancée des commandes des clients. L'interface destinée aux employés du service clientèle synthétise l'historique des interactions clients pour les mettre en relation avec les données internes du commerçant. E-mail, SMS, appel, chat… Tous les canaux de discussion avec le client peuvent être couverts par la solution de Google Cloud.

Le dernier outil présenté par Google Cloud, Catalog and Content Enrichment, repose sur Vertex AI, Gemini Pro et le modèle "text to image" d'Imagen 2. Elle analyse l'ensemble des informations et images du catalogue d'un marchand pour ensuite générer automatiquement des descriptions produits avec un langage optimisé pour le SEO.

Ces trois nouvelles solutions d'IA générative et la nouvelle offre Google Distributed Cloud Edge, qui donne accès à la puissance de calcul et aux capacités de stockage de Google sur le point de vente, arment l'offre retail de Google Cloud pour cette nouvelle année.