Wax lève près de 1 million d'euros pour aider les marques à converser via WhatsApp

Ce financement, qui contient une part de dette non communiquée par l'entreprise, devra permettre à la start-up de conquérir de nouveaux clients européens.

Les marques communiquent avec leurs clients mais ne conversent pas avec eux. Voilà le constat qui a mené à la création de Wax en 2023. La start-up française, qui aide les retailers à faire de WhatsApp leur principal canal de communication et de fidélisation, annonce ce 19 juin lever près d'un million d'euros auprès de 50 Partners et de quelques business angels. Le financement comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité dévoiler.

Wax a développé un logiciel pour permettre aux marques de converser avec leurs clients via WhatsApp. Selon la start-up, les messages envoyés sur la plateforme de messagerie de Meta possèdent un taux d'ouverture de 90% (contre 20% pour les mails) et un taux de réponse de 50%. On peut se demander ce qui empêche les marques de converser avec leurs clients sur WhatsApp sans solliciter un intermédiaire comme Wax. "Pour les retailers, Meta a développé une API nommée WhatsApp Business pour qu'ils puissent échanger avec les consommateurs. Mais cette API est très difficile à intégrer", répond Guillaume Escolier, CEO.

"On débloque de la donnée conversationnelle qui permet aux marques de mieux comprendre leurs clients"

Wax garantit à ses clients la création d'audiences selon une segmentation très fine et la maîtrise de la fréquence d'envoi des messages. "L'idée est d'alléger la pression marketing avec un outil plus puissant que le mail", poursuit le dirigeant. "Cela peut paraitre intrusif mais ce n'est pas le cas. Le client doit donner son consentement pour que la conversation débute, et surtout, la fréquence de messages est assez limitée : environ un par mois contre trois ou quatre mails par semaine pour ceux qui sont abonnés à la newsletter d'une marque".

Les messages envoyés sont personnalisés selon les clients. "Au début, la personnalisation est basée sur les données qu'on détient sur le consommateur. S'il veut bien poursuivre la discussion, on affine le ciblage. On débloque ainsi de la donnée conversationnelle qui permet aux entreprises de mieux comprendre leurs clients". Les messages envoyés par WhatsApp sont l'occasion pour les commerçants de suggérer un produit à leur clientèle, de lui proposer d'émettre un avis ou encore d'assurer le service client.

Wax, dont la solution est utilisée par une centaine de marques dont Jimmy Fairly, Dijo, 900.care, Day+, Blissim ou encore My Variations, entend profiter de ce financement pour conquérir de nouveaux clients européens.