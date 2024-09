Le salon Paris Retail Week fête ses 10 ans sous le signe de la "Retailigence"

Paris Retail Week, l'événement phare du commerce connecté, se tiendra du 17 au 19 septembre 2024. Il réunira plus de 20 000 professionnels pour trois jours de conférences et d'échanges.

Depuis sa création en 2015, Paris Retail Week s'est imposé comme le rendez-vous incontournable des acteurs du commerce et de la distribution. Pour célébrer son 10e anniversaire, le salon a choisi d'explorer le concept de "Retailigence : Toutes les formes d'intelligence Retail".

Durant trois jours, plus de 370 exposants et 60 experts de renom, dont les 8 mentors 2024, animeront un programme riche de 200 conférences, keynotes et ateliers. L'occasion de décrypter les tendances clés comme l'IA générative, la data, les marketplaces, la RSE ou encore la logistique omnicanale.

Parmi les grands noms attendus figurent Lisa Nakam (DG de Jonak), Bertrand Swiderski (directeur RSE de Carrefour), Amandine De Souza (DG de Leboncoin), Laura Toledano (DG de Zalando), Marion Riffard (directrice supply chain de Courir) ou encore Arnaud Bodzon (head of payment du groupe LVMH). De quoi inspirer les milliers de visiteurs professionnels attendus.

Les temps forts ne manqueront pas avec un espace dédié aux innovations de plus de 40 start-up, près de 700 rendez-vous d'affaires programmés et 9 Prix de l'innovation décernés. Des visites guidées permettront aussi de découvrir les solutions les plus novatrices.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l'événement. Le pass d'accès est gratuit pour les investisseurs et retailers, pour les autres il s'élève à 110 euros. Voici le lien pour réserver son passe pour la Paris Retail Week qui ouvrira ses portes du 17 au 19 septembre 2024, Porte de Versailles à Paris.