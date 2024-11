Baromètre e-commerce : le secteur de la maison fait de la résistance en Europe

Dans une étude publiée ce 25 novembre, Foxintelligence fait état de la progression des ventes e-commerce en Europe au mois d'octobre 2024.

L'e-commerce européen confirme sa croissance dynamique. Les ventes sur le mois d'octobre sont en progression de 8% en valeur et de 18% en volume sur un an, selon le dernier rapport de Foxintelligence. Pour rappel, septembre avait marqué le début de ce sursaut. Si, pour la rentrée, la mode a tiré la croissance, le soufflé est vite retombé. En octobre, le secteur de la maison tente de prendre le relais.

Sur les trois catégories e-commerce phares en Europe, seul le secteur meuble/électroménager parvient à gagner du terrain dans une majorité de pays (3 sur 5) comparé à octobre 2023. Il baisse en revanche d'un point sur un an en France et au Royaume-Uni.

Une évolution notable malgré tout alors que la mode et le high tech accusent un ralentissement dans la plupart des pays, voire la totalité pour ce dernier secteur. La tendance s'est observée tout au long de l'année 2024 : tandis que les principales catégories ont été impactées par l'inflation, le secteur de la maison a globalement su conserver sa croissance, excepté en France et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est la catégorie sport qui capte les parts de marché perdues, tandis qu'en France, elles se reportent sur les produits de grande consommation.

Cette résilience du secteur maison se confirme lorsqu'on analyse les comportements d'achat par profil de consommateur. Le pôle de dépense que représentent les achats "maison" est stagnant chez les 20% des e-shoppers les plus dépensiers tandis qu'il croît chez les 80% restants. Quels acteurs en profitent ?

Ikea et Media Markt s'imposent comme les leaders européens de la catégorie maison/électroménager, figurant tous deux dans le top 10 des sites préférés tous secteurs confondus des e-acheteurs les plus dépensiers. Ikea, le seul marchand spécialisé du meuble, occupe la 6èe place en France et 7e en Allemagne et en Italie.

De son côté Media Markt, dont une partie des ventes est de l'électroménager, se positionne dans le top 5 en Allemagne et en Italie, ainsi qu'au 6e rang en Espagne. Plus inattendu : Temu pourrait aussi doper la croissance de la catégorie maison. En effet, la marketplace compte parmi ses best-sellers des couettes, des tapis ou autres petits accessoires de décoration. Le pure player est présent dans le top 10 en Allemagne, en Italie et en Espagne.