Cette boutique peu connue propose des articles Sézane neufs à moitié prix - voici la date d'ouverture

Dans une rue du 2e arrondissement parisien se cache un trésor : une boutique proposant des pièces Sézane à prix réduits. Et le concept store réouvrira bientôt ses portes : à vos agendas.

Les Parisiennes branchées se passent le bon plan depuis quelque temps : il existe un lieu dans une petite rue à l'abris des regards où il est possible de dénicher les mythiques pièces Sézane à des prix défiant toute concurrence. Plus besoin de s'embêter sur Vinted et les vêtements sont neufs !

C'est la marque elle-même qui accueille ses clientes dans cette nouvelle boutique qui a ouvert pour la première fois en janvier 2024. Contrairement aux autres points de vente Sézane, ici, la chasse aux trésors est de mise. Les clientes s'affairent entre les portants et scrutent les étiquettes. Le lieu, bien que modeste en taille, regorge de pépites mode qui font la réputation de la griffe parisienne.

Pour optimiser sa visite, quelques règles d'or s'imposent. Les plus averties conseillent d'arriver dix minutes avant l'ouverture selon des conseils partagés sur reddit. La patience est de mise : plusieurs passages en cabine d'essayage peuvent être nécessaires, et les files d'attente font partie du jeu. Un conseil précieux : ne pas hésiter à solliciter les vendeurs pour d'autres tailles, et favoriser une visite le jeudi après 14h (jour de réassort).

Le choix est particulièrement fourni dans certaines catégories. Les chemises soyeuses sont légion, notamment dans les tailles 36 à 40. Les mailles, robes d'été et les t-shirts constituent également une part importante de l'offre. En revanche, les pantalons et les jupes se font un peu plus rares à en croire les témoignages des clientes. Côté chaussures, le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant, même si certaines pointures sont plus difficiles à dénicher.

Mais ce qui fait véritablement la particularité de cette boutique, ce sont les prix : baptisée "Les Archives", l'adresse propose exclusivement des pièces issues des collections précédentes présentant de légers défauts - une couture de travers, un bouton perdu... Cela permet d'avoir des pièces neuves à des prix très attractifs puisque que les tarifs pratiqués sont jusqu'à 50% inférieurs aux prix habituels. Comptez 40 euros pour une blouse (contre 95 euros à l'origine), 35 euros pour un pull, 60 euros pour une robe courte et 70 euros pour une robe longue.

Située au 12 rue d'Uzès, dans le 2e arrondissement de Paris, la boutique est actuellement fermée, au grand dam des initiées. Mais nous connaissons la date de réouverture : le 23 janvier 2025. L'occasion de se faire un petit cadeau à soi-même après les fêtes. Attention, la réouverture promet de susciter l'engouement des clientes avec des files d'attente à anticiper.

A noter que la boutique, ouverte du jeudi au samedi de 11h à 20h, renouvelle sa sélection chaque semaine. Une aubaine pour les amatrices de la marque qui peuvent ainsi se constituer une garde-robe Sézane à moindre coût, tout en participant à faire vivre des pièces qui, sinon, dormiraient dans un entrepôt.