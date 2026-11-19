Les recommandations de budgets et d'idées de cadeaux de cinq IA dans 14 pays sont dominées par les grandes marques internationales. Les marques locales sont en revanche bien représentées dans la longue tail.

Que proposent les IA aux consommateurs qui demandent des suggestions de budgets et de cadeaux à offrir pour Noël ? C’est ce que la solution de GEO Meikai a voulu chercher à comprendre, en interrogeant cinq assistants conversationnels dans 14 pays dont la France à travers une étude intitulée le Gift Index 2026, dévoilée ce jeudi 19 novembre.

Un premier constat saute aux yeux : malgré la diversité de pays étudiés, de la France aux Emirats, de l’Inde à l’Australie ou à l’Afrique du Sud, les IA conversationnelles proposent souvent les mêmes idées et les mêmes grandes marques et enseignes pour un même public de CSP+. Ce qui en dit long sur le travail qui reste à faire par de nombreuses marques et enseignes pour mieux remonter dans les résultats.

Des réponses standard pour un consommateur mondialisé

Pour mener son enquête, Meikai a posé deux questions : combien dépenser et quel cadeau de Noël acheter à… mon partenaire, mon amoureux, fils, fille, mère, père, meilleur ami, chien, soit 13 types de destinataires. Chaque question a été traduite dans la langue du pays et posée dix fois aux assistants depuis le pays concerné sans mentionner aucune marque ni enseigne. Les assistants ont été utilisés sans connexion à un compte, pour éviter de générer un historique pouvant impacter les réponses.

Sur les 17 839 réponses collectées, 47% citent au moins une marque et 17% une enseigne. LEGO est la marque la plus citée dans 8 marchés sur 14. Dans le top 10 mondial, elle est suivie de Stanley, L’Occitane, KONG et Kindle (Amazon), ainsi que d’autres grandes marques internationales. Côté enseignes, Amazon est en tête, suivi d’Etsy et de Walmart.

Une longue tail très locale

"Derrière les grandes marques internationales, la longue tail est beaucoup plus locale qu’on ne pourrait le penser", précise Rachid Ait Addi, CEO de Meikai. Dans chaque pays, si on exclut les 10 marques les plus citées, 39% des mentions restantes concernent des marques qui n’apparaissent que dans ce pays, contre seulement 12% dans le top 10. "Or, le top 10 ne représente qu’un quart de l’ensemble des mentions. Les trois quarts restants se trouvent donc dans cette longue tail, où les marques locales ont une vraie place", explique-t-il.

Cette tendance d’une forte présence de marques locales dans la longue tail est particulièrement vraie au Japon (61%), seul pays où les marques locales dominent également le top 10, en Inde (54%) et au Brésil (53%). En France, cette proportion est de 44%. "Les IA font des efforts pour chercher davantage de sources locales dans la langue locale, c’est un phénomène récent mais qui offrira de plus en plus d’opportunités aux marques locales pour remonter", poursuit le CEO de Meikai. "Les IA citent des acteurs locaux quand la presse, les guides et les sites de leur marché en parlent. Le contenu éditorial et les médias locaux sont donc des leviers essentiels pour exister face aux géants", conseille-t-il.

Une autre raison à l’absence de marques plus locales dans le top 10 tient à la méthodologie de l’étude, qui s’est limitée à poser des questions très générales aux IA. "Des marques fortes spécialisées ou de niche remonteront plus facilement en réponse à des questions plus spécifiques."

Déficit de contenus dans le "gifting"

Pour les auteurs de l’étude, la France se trouve plutôt en très bonne posture pour les marques françaises avec Diptyque arrivant devant LEGO dans le top 5. Côté enseignes, en France, Etsy passe devant Amazon, suivie de Zooplus, Jardiland, la Fnac et Nature & Découvertes.

A noter que les célèbres maisons de parfum et marques de cosmétiques, pourtant fortement visibles dans les campagnes publicitaires de fin d’année, n'apparaissent pas dans le top 10. "Ces marques ne sont pas encore identifiées par les IA comme répondant aux besoins du gifting", explique Rachid Ait Addi. C’est aussi élémentaire que ça : que ce soit sur leur site ou en partenariat avec des publishers, leurs contenus doivent explorer davantage la thématique des cadeaux pour les fêtes de fin d’année pour leur permettre de mieux émerger dans les réponses des IA.

Dernier conseil : "L’IA raisonne d’abord par idée de cadeau (jouet, accessoire pour animal, beauté, lecture), puis choisit une marque. Il faut donc être la référence de sa catégorie dans chaque langue, et avoir une offre au budget que l’IA recommande dans chaque marché, sinon on sort de la réponse."

Des CSP+ ciblés

Quand on regarde les chiffres communiqués par les auteurs de l’étude, les IA parlent toutes à une même catégorie de la population de ces pays, c’est-à-dire, les CSP+ des pays industrialisés et les élites économiques des pays du sud global.

Alors que l’écart entre les salaires médians peut monter jusqu’à 34 fois, comme c’est le cas dans la comparaison entre les Etats-Unis et l’Inde, les budgets pour les cadeaux de Noël conseillés par les IA varient seulement de 1 à 4. En Allemagne, un cadeau pour son partenaire représente 2,9 heures de travail calculées selon le salaire moyen, en Inde 7,4 jours ! Un écart qui s’explique surtout par le fait que "les IA localisent la langue et la devise, mais pas le pouvoir d’achat : elles s’appuient sur ce qui est publié en ligne, très largement produit dans les marchés riches et par l’e-commerce mondial."

Copilot généreux, Gemini beaucoup moins

A question identique, Copilot suggère un budget de 33% supérieur à la moyenne (+20% en France). A l’autre opposé, Gemini propose des enveloppes de 11% inférieures (-23% en France). L’étude a retenu cinq assistants conversationnels, à savoir ChatGPT, Copilot, Gemini, AI Overviews et AI Mode, les seuls à avoir été en capacité d’identifier le pays de l’utilisateur. "Trois des cinq assistants sont développés par Google. Ensemble, ils conseillent des budgets inférieurs de 9% à ceux de ChatGPT et Copilot. L’étude ne permet pas d’expliquer pourquoi ils proposent ces montants", précisent les auteurs.

Partout dans le monde les amoureux placés en tête des budgets !

Sur l’ensemble des pays comparés, le budget le plus élevé va pour l'amoureux, devant le partenaire et les enfants… Dans la majorité des pays, les filles sont plus gâtées que les garçons. Enfin, le budget suggéré par les IA pour le cadeau du chien est supérieur à celui proposé pour son responsable hiérarchique dans plus de la moitié des pays.

Le Meikai Gift Index est disponible sur ce lien.