AI Overviews : le tourisme, la santé et la finance particulièrement touchés par la baisse de trafic

Axeptio a comparé pour le JDN le trafic humain visitant 5 372 sites français avant et après le déploiement d'AI Overviews. Résultat : tous les secteurs sont en baisse.

En comparant le nombre de visiteurs humains trois mois avant et trois mois après le 22 juillet, date du début du déploiement d’AI Overviews en France, Axeptio constate une baisse moyenne de 7,5% du trafic de 5 372 sites. "Cette baisse est considérable et ne peut être attribuée au seul effet saisonnier des vacances. A titre d’exemple, les sites de la catégorie ’voyage et tourisme’, pourtant fortement visités en période estivale, ont été impactés de -11,5%", analyse Khaled Ben Zina, head of data & AI chez Axeptio.

Entre "l’avant" AI Overviews, c’est-à-dire du 21 avril au 21 juillet 2026, et "l’après", soit du 22 juillet au 21 octobre, le nombre de visiteurs humains scrutés par Axeptio baisse sur les cinq secteurs étudiés : de 12,1% en santé et pharmacie, de 11,5% dans voyage et tourisme, de 10,4% dans les sites de services financiers, de 6,1% en éducation et de 5,5% dans le retail.

"Il n’est pas possible d’isoler de manière précise l’impact d’AI Overviews. En revanche, ces baisses de visites humaines sur tous les secteurs étudiés indiquent que l’impact d’AIO est bel et bien réel", résume Pascal Vautrin, privacy standard expert chez Axeptio.

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L’explication est simple : trouvant la réponse dans les résumés d’IA du moteur de recherche, l’utilisateur ressent moins le besoin de cliquer, que ce soit sur les mentions d’AIO ou sur les résultats du moteur de recherche classique. La preuve, toujours d’après l’étude réalisée par Axeptio, sur la même période de comparaison, la part du trafic issu de Google perd 3,7 points, passant de 56,7% à 52,9% tous sites confondus, alors que celle des autres moteurs de recherche reste stable, à 2,9%.

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La coupure est par ailleurs très nette : cette baisse de la part de Google se fait sentir dès le 22 juillet. De même, la part du trafic envoyée par les assistants IA, dont Gemini qui nourrit AIO, bien qu’encore très marginale, a nettement évolué depuis le 22 juillet, passant de 0,42% à 0,64%.

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"Vu le caractère assez inédit de ces baisses, nous allons poursuivre notre analyse sur le moyen et long terme pour voir si elles se maintiennent", conclut Khaled Ben Zina.