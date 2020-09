Consortium des DSI 2020 : 150 DSI attendus pour parler du Covid

L'événement du Club Décision DSI est organisé le 24 septembre. Il s'articulera autour d'un cycle de conférences couvrant les grands défis des DSI cette année, de la transformation digitale à la crise sanitaire.

Organisé pour la huitième année consécutive par le Club Décision DSI, le Consortium des DSI se tiendra le jeudi 24 septembre prochain à Paris. 150 décideurs IT sont attendus pour l'occasion. Un parcours de 10 conférences sera proposé le matin. Elles donneront la parole à plusieurs acteurs clés du secteur numérique. La crise du Covid-19 sera évidemment au centre du programme. Parmi les termes abordés : l'accélération du télétravail et la nécessité de mettre à disposition des outils collaboratifs adaptés, ou encore le cloud à l'heure du déconfinement et du monde post-Covid.

"La crise du coronavirus a démontré le rôle clé du numérique dans la continuité de l'activité des entreprises. Cette crise a permis aussi de mettre en exergue des faiblesses qu'il faudra corriger : sécurisation du télétravail, cyberattaques, dématérialisation des processus et urgence de la digitalisation", commente Véronique Daval, présidente du Club Décision DSI. Des thèmes également au programme de l'événement. Autres problématiques prévues : la data ainsi que l'urbanisation des systèmes d'information.

Le programme de conférences en exclusivité

"Après le déjeuner, l'après-midi sera consacrée à des activités de team building autour de challenges sur le thème de Kho Lanta afin de renforcer l'unité entre les membres", précise Julien Daval, vice-président du Club Décision DSI. "Nous souhaitons ainsi faire du Consortium des DSI un moment d'amitié et de convivialité dont nous avons tous besoin dans le sillage de la phase de confinement."

En parallèle, un espace d'exposition permettra de découvrir près d'une trentaine de sociétés IT sélectionnées par un collège de DSI membres pour leur caractère innovant. Parmi elles figureront StarLeaf (spécialiste de la visioconférence), Blueway (expert du BPM, du MDM, et de l'ESB), Crayon (ESN partenaire Microsoft), Expert Line (intégrateur réseau et sécurité), Orsenna (intégrateur en sécurité), Philips, Pytheas (positionné dans l'ITSM et l'ITAM) et Toucan Toco (start-up française dans la data visualisation).

Cliquer pour agrandir l'image

Programme du Consortium des DSI 2020 © Club Décision DSI

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Fondé en 2007, le Club Décision DSI compte 1 300 adhérents. Il s'agit de CIO, DSI, DOSI et directeurs informatiques et télécoms. Ils travaillent pour des organisations (privées ou publiques) de taille moyenne ou grande, de 300 à 50 000 salariés, dans 20 secteurs d'activité.

Information et inscription sur le site du club