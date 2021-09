Aster lève 3 millions d'euros pour booster la productivité des réunions

La start-up lyonnaise articule son offre autour d'une application de prise de notes conçue pour optimiser l'efficacité des meetings. Elle a été choisie par Microsoft parmi les rares outils collaboratifs hors-américains qui s'intègrent à Teams.

Fondé en 2014, le lyonnais Aster (ex-Entr'Up) boucle un tour de table de série A de 3 millions d'euros. Il est mené par OneRagtime et ses actionnaires historiques. En février 2020, la société avait bouclé une levée en Seed à hauteur de 1,2 million d'euros auprès des fonds Kreaxi et Crédit Agricole Création. Une opération qui avait également contribué à renforcer la présence de GMZ & Son's (Guillaume Mulliez) au capital.

Aster commercialise une application de prise de notes taillée pour piloter les réunions qu'elles soient menées en présentiel ou à distance. "A travers cette offre, notre ambition est de faire des managers d'équipe de véritables leaders", lance Vincent Mendès, co-fondateurs et CEO de l'entreprise. En amont, l'outil attribue des rôles aux collaborateurs. Qui est l'organisateur du meeting ? Qui est chargé de sa préparation ? "L'objectif est d'avoir d'une vision précise des sujets à aborder, des tâches qui restent faire, etc. Ce qui permet dès le départ de bénéficier d'un compte-rendu déjà rédigé à 65%", poursuit Vincent Mendès. Au fur et à mesure du déroulé de l'ordre du jour, ce compte-rendu partagé sera automatiquement complété. Un suivi des actions à réaliser est ensuite pris en charge par Aster entre chaque réunion.

Microsoft Teams comme tête de pont

Pour propulser sa solution, la société peut compter sur un partenariat signé avec Microsoft. Elle fait partie de la dizaine d'éditeurs non-américains qualifiés de "Co-sell ready" par le géant informatique. Traduction : sa solution est non seulement intégrée à Microsoft 365, et notamment à la brique de visioconférence Teams, mais elle peut être vendue en option directement par les commerciaux du groupe. "Nous bénéficions en parallèle de la force de frappe marketing de Microsoft. En mai dernier, Aster a par exemple été intégré à une démonstration réalisée à l'occasion de la keynote de Satya Nadella en ouverture de la Build 2021 (l'événement annuel du provider à destination de son écosystème de partenaires, ndlr)", souligne Vincent Mendès.

"Grâce à notre outil, le directeur du bureau d'étude de SNCF Réseau a par exemple pu diviser par deux la durée de ses comités de direction"

A ce jour, Aster revendique plus de 120 organisations clientes, majoritairement originaires de France. Parmi ses principales références figurent le Crédit Agricole, Roche, la SNCF ou encore Thales. "Grâce à notre outil, le directeur du bureau d'étude de SNCF Réseau a par exemple pu diviser par deux la durée de ses comités de direction et les limiter à 3 heures", se félicite Vincent Mendès. "Quant à la division Roche Diagnostics France, elle est parvenue à réduire de 8% le temps moyen de ses meetings en combinant notre application à l'adoption de bonnes pratiques." Au total, 116 000 réunions ont été organisées via Aster sur les 12 derniers mois.

Fort de sa levée de fonds, l'entreprise lyonnaise multiplie les chantiers de R&D. Elle planche notamment sur une fonctionnalité pour convertir les ordres du jour en slides thématiques (regroupant sujets RH, tâches urgentes...). Trois autres axes de développement sont menées en parallèle avec Microsoft. Le premier porte sur l'intégration d'Aster à la digital workplace Viva de l'éditeur américain. L'enjeu ? Capitaliser sur ses capacités d'IA pour automatiser la classification des contenus de travail en fonction des sujets à l'ordre du jour des réunions. Le deuxième prévoit de s'appuyer sur la technologie de speech-to-text de Microsoft pour automatiser la retranscription des meetings et détecter dans le discours les thèmes les plus saillants : tâches à accomplir, décisions prises et autres sujets de discussion. Enfin, Aster est en cours d'intégration à Planner, l'outil de gestion de tâches de l'entreprise de Redmond. "L'ensemble de ces évolutions seront lancées d'ici la fin de l'année", lâche Vincent Mendès.

Un développement aux Etats-Unis en 2022

Sur le plan commercial, Aster entend pour l'heure renforcer sa présence en France. Objectif affiché par l'entreprise : atteindre d'abord la rentabilité sur le marché français avant de boucler un potentiel nouveau tour de table. Dans l'immédiat, l'effectif doit passer de 15 à 25 salariés d'ici la fin de l'année.

"Nous prévoyons de débuter notre développement à l'international à partir de 2022", confie le CEO d'Aster. "Nous ciblerons prioritairement les Etats-Unis en capitalisant sur notre partenariat technologique et commercial avec Microsoft." L'ouverture d'un bureau outre-Atlantique est envisagé au second semestre de l'année prochaine. Sans surprise, la région de Seattle est privilégiée... en vue de se situer au plus proche du siège de Microsoft.