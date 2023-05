Cybersécurité : Wallix acquiert Kleverware, pépite de l'IAG

Le leader français du PAM enrichit son offre en acquérant ce 17 mai son compatriote Kleverware, spécialisé dans la gouvernance des identités et des accès .

Wallix, un des leaders français de la cybersécurité, augmente ses capacités en acquérant ce 17 mai son compatriote Kleverware, spécialisée dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès (IAG). Wallix et Kleverware avaient déjà entamé une alliance technologique au début de cette année 2023. Ce pacte avait pour objectif la conquête de nouvelles parts de marché dans le domaine de la sécurisation des infrastructures cloud. En pleine croissance avec + 20 % en 2023, celui-ci pèse 600 milliards de dollars dans le monde.

L'acquisition de Kleverware permet à Wallix d'étendre son offre et de pénétrer le marché de la gouvernance des identités et des accès (IAG), métier principal de Kleverware. Le secteur de l'IAG connait une croissance annuelle moyenne de 12,5%, et sa taille est de 4,3 milliards de dollars dans le monde d'après Gartner. Jean-Noël de Galzain, président fondateur de Wallix, explique : "Nous sommes un acteur historique du PAM, le privileged access management. Cela consiste à protéger les accès et nous voulons continuer à pouvoir bien sécuriser ceux de nos clients. Dans cette vision, nous souhaitions entrer dans le secteur de l'IAG et Kleverware était le dernier acteur français autonome, ses concurrents ayant été rachetés par des sociétés américaines. Nous allons ainsi pouvoir proposer une offre alliant notre savoir PAM avec nos solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem. Auxquelles s'ajoutera la solution IAG de Kleverware, simplifiant ainsi la vie de nos clients. De plus, il y a chez Kleverware une pépite, un logiciel qui va permettra d'identifier, de cartographier et de suivre les accès qui se font dans le cloud : un CIEM. Cette solution est encore en gestation mais nous allons la rendre commercialisable le plus rapidement possible, sachant que le CIEM est l'avenir pour les acteurs de sécurisation cloud comme nous. Cette acquisition nous permet aussi de reprendre le chemin de la croissance externe, une étape clé de notre plan stratégique Unicorn 25."

Une ouverture sur de nouveaux secteurs

Kleverware permet aussi à Wallix d'augmenter son portfolio client. Jean-Noël de Galzain précise : "Kleverware nous permet d'avoir accès à de nouveaux clients dans les domaines de la banque et de l'assurance. L'équipe dirigeante de Kleverware et l'ensemble de l'effectif va rester au sein du groupe Wallix. Nous allons investir dans Kleverware pour booster leur offre dans le groupe Wallix. C'est un deal d'entrepreneurs".