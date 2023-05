Grâce à ChatGPT, il transforme sa petite amie en une intelligence artificielle, et il montre comment faire

Grâce à l'intelligence artificielle d'OpenAI, Enias Cailliau a donné vie à une IA qui possède les caractéristiques de sa petite amie.

Une petite amie virtuelle grâce à ChatGPT. Voilà la prouesse réalisée par le développeur Enias Cailliau et partagée sur son compte Twitter. Nommée "SachaAI", cette copine virtuelle possède les caractéristiques de sa véritable petite amie et notamment la même voix grâce au logiciel EleventLabs. Elle est par ailleurs connectée à Telegram pour envoyer et recevoir des messages. Elle peut même générer des selfies sur demande. Cette copine virtuelle possède d'ailleurs une photo de profil réalisée grâce au logiciel PhotoAI.

Le créateur de SachaAI a ouvert le code source de son projet "Girlfriend GPT" sur GitHub, permettant à quiconque de créer sa propre version IA de son (sa) petit ami(e). Ce projet Python, qui utilise la version 4.0 de ChatGPT, est sous licence MIT, ce qui signifie qu'il est librement accessible et modifiable. Enias Cailliau a d'ailleurs invité les internautes à soumettre des "pull requests" pour proposer des modifications.

Si la pertinence et l'utilité de ce projet peuvent interroger, force est de constater que le résultat impressionne. Messages, photos, conversations orales : SachaAI semble venue d'un film de science-fiction. Et ce n'est pas tout : ​il est également prévu de doter cette IA d'une mémoire pour améliorer la teneur et la qualité des discussions.