Cette IA va tenter de retrouver le propriétaire d'un collier repéré dans l'épave du Titanic

Alors qu'un collier fabriqué à partir d'une dent de requin a été filmé dans le Titanic, l'IA va être utilisée pour identifier son propriétaire et retrouver ses potentiels descendants.

Plus d'un siècle après son naufrage, le Titanic continue de fasciner. Mi-mai, la société de cartographie des fonds marins Magellan a dévoilé une reconstitution 3D de l'épave du Titanic. Sur les images, on peut apercevoir un petit détail parmi les débris : un collier turquoise et or muni d'une dent de mégalodon, une espèce de requin préhistorique massive qui vivait il y a environ 20 millions d'années.

Cette reconstitution 3D a été permise par un scan numérique réalisée par deux sous-marins. Selon la BBC, ces derniers ont passé plus de 200 heures à arpenter l'épave sur toute sa longueur et sa largeur. Plus de 700 000 images de l'épave auraient été prises. Il s'agit du plus grand scan sous-marin de l'histoire.

Reconnaissance faciale des passagers

En raison de la législation, l'équipe de Magellan n'a pas pu récupérer le collier. La société basée à Guernesey compte utiliser l'intelligence artificielle pour identifier son propriétaire, et donc ses potentiels descendants. Pour cela, l'IA analysera les images des passagers montant à bord du navire, y compris les vêtements qu'ils portaient, et tentera de les identifier via une technologie de reconnaissance faciale.