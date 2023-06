Filigran lève 5 millions d'euros pour ses solutions d'anticipation du risque cyber

Grâce à sa plateforme OpenCTI disponible en open source, Filigran aide ses clients à organiser leur savoir en termes de cyber menace. La compagnie propose aussi une plateforme de simulation de cyberattaques OpenEx.

Filigran annonce ce mardi 13 juin une levée de 5 millions d'euros. Parmi les investisseurs, on retrouve Moonfire Ventures, un fonds anglais, avec à ses côtés Kima Ventures, le fond de Xavier Niel, ainsi que Motier Ventures, le fonds d'investissement des Galeries Lafayette. Pour compléter cette levée : une équipe de 21 business angels répartie dans le monde comme Philippe Langlois, fondateur de Qualys et actuel fondateur et CEO de P1 Security, Luc Delsalle, cofondateur d'Alsid et actuel VP of enginering de Tenable.

Fondée en octobre 2022 par Samuel Hassine et Julien Richard, désormais respectivement CEO et CTO de Filigran, l'entreprise se positionne dans le domaine de la XTM (eXtended Threat Management) avec sa plateforme OpenCTI. Selon Samuel Hassine, "OpenCTI permet de manière simple d'organiser toute votre connaissance de la cybermenace. Elle peut être technique ou stratégique comme l'identification des campagnes de cyberattaque ciblant certains secteurs de l'économie. C'est pour cela que le produit est populaire auprès des acteurs privés et publics et particulièrement les forces de l'ordre comme la gendarmerie ou la police néerlandaise, ainsi que le FBI." Pour ce qui est du contenu de la plateforme, le client a deux options, soit il complète lui-même la plateforme avec le savoir créé par ses analystes, soit il peut avoir accès à des flux disponibles sur la plateforme. Ces flux sont alimentés par des membres de l'écosystème cyber comme Sekoia, et certains d'entre eux sont payants. Ces deux solutions proposées au client peuvent être utilisées en même temps.

L'autre produit de Filigran est OpenEx, une autre plateforme. OpenEx va puiser dans le savoir de OpenCTI puis, selon le client, créer un scénario spécifique pour mener un exercice de crise cyber. Il aide ainsi à la préparation des cyberattaques.

Lancement d'une phase d'accélération

"Cette levée va nous permettre de lancer une phase d'accélération sur les 18 mois à venir, particulièrement sur la R&D, explique Samuel Hassine. Actuellement notre équipe R&D est composée de 15 personnes. Nous allons la faire croître, ainsi que les équipes commerciales et customer sucess. Nous avons séduit 30 clients et pour continuer à grandir nous nous devons d'étoffer nos équipes. Nous comptons 20 collaborateurs, l'objectif est d'atteindre un effectif de 50 personnes à la fin de cette phase d'accélération."