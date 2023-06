Attention à ce produit Apple, il peut être utilisé à votre insu par des prédateurs pour vous traquer

Les Airtag d'Apple sont disponibles à l'achat depuis 2021. Créés pour retrouver facilement ses clés de voiture ou d'autres objets, ils sont détournés par des prédateurs, d'abord aux Etats-Unis, mais désormais aussi en France.

La plupart des objets connectés, comme les montres ou les ampoules, sont faits pour aider les particuliers dans leur vie de tous les jours. C'est aussi le cas des Airtag d'Apple. Ces appareils de la taille d'une grosse pièce de monnaie permettent de retrouver facilement ses objets perdus dans la maison. Cependant des personnes mal intentionnées en ont acheté pour un tout autre objectif.

Ce 12 juin, une utilisatrice française du réseau social twitter révèle par exemple avoir trouvé un Airtag d'Apple camouflé à son insu dans son sac. Et elle ajoute qu'une amie en a eu un dissimulé sur son manteau.

Une surprise ? Pas tellement, les Airtags ont déjà été mis en cause dans des histoires de harcèlement et même de meurtres aux Etats-Unis, à un tel point qu'une classe action a été engagé contre Apple car son produit permettrait aux prédateurs et aux conjoints violents de plus facilement traquer leurs victimes. Comme ce fut le cas dans la ville d'Indianapolis où un jeune homme de 26 ans, Andre Smith s'est séparé de sa petite amie. Cette dernière a alors camouflé un Airtag sur lui pour le suivre tous les jours. Quand elle l'a vue d'un bar avec une autre femme, elle a décidé d'attendre sa sortie du bar, et l'a percuté de plein fouet avec sa voiture. Il est mort sur le coup. Heureusement, une patrouille de police a pu l'arrêter avant qu'elle ne s'en prenne à la nouvelle petite amie d'Andre. Une telle situation pourrait-elle se reproduire en France ? Pour 35 euros, n'importe qui peut s'acheter un Airtag.

Se protéger est possible

Pour s'en protéger, il y a deux méthodes qui changeront selon le type de smartphone que vous utilisez. Si vous avez un iPhone, ce dernier détectera l'Airtag inconnu rapidement en vous envoyant une notification à propos d'un Airtag proche de vous. Cliquez sur la notification pour détecter le mouchard. Pour les possesseurs d'Android, allez sur le Playstore pour télécharger l'application Tracker Detetc. Ouvrez la, elle détectera immédiatement un Airtag dissimulé autour de vous.

Une fois le mouchard détecté, emballez le dans une feuille d'aluminium, cela coupera la géolocalisation GPS . Puis emmenez-le au commissariat, expliquez la situation et déposez plainte. Grâce au numéro de série de l'appareil, les forces de l'ordres pourront facilement remonter à son acheteur. Mais, surtout n'enlevez pas la pile du mouchard ! Cela compliquerait le travail des agents de police ou de gendarmerie.