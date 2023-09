Prog.ai : cette IA qui déniche les meilleurs développeurs derrière le code

En croisant les données de GitHub et de LinkedIn, la start-up californienne établit une sélection de développeurs à recruter en fonction de leur maitrise des langages ou leurs contributions aux projets open source.

Après une brève accalmie durant la pandémie de Covid-19, la pénurie de développeurs n'a jamais été aussi forte qu'en cette rentrée. En France, comme partout dans le monde, les recruteurs peinent à trouver des codeurs en Python ou des experts DevOps. Le marché de l'emploi manque cruellement de candidats tandis que les développeurs en poste sont tellement sollicités qu'ils préfèrent restés sous le radar des recruteurs.

Une start-up californienne se propose d'aller dénicher ces développeurs en veille plus ou moins active en allant sur leur propre terrain de jeu : GitHub. S'appuyant sur ChatGPT d'OpenAI, son IA cartographie en permanence les compétences qui se cachent derrière les lignes de code de la célèbre plateforme de dépôt pour déceler les meilleurs développeurs en fonction des langages de programmation, des bibliothèques utilisées ou de leurs contributions aux projets open source.

Prog.ai va ensuite croiser ces données avec celles du réseau social professionnel LinkedIn, propriété comme GitHub de Microsoft, pour associer à chaque profil sa localisation, son parcours (titres, ancienneté, différents postes occupés), sa formation initiale et continue. Au total, la plateforme revendique une base de plus 60 millions d'experts en génie logiciel qu'il est possible de sélectionner au travers d'une multitude de critères.

Identifier les profils les plus qualifiés

Prog.ai a été fondée en 2022 à San Francisco par trois ingénieurs d'origine russe. On retrouve à sa tête, Maria Grineva (PDG), qui a vendu sa précédente start-up Orb Intelligence à Dun & Bradstreet, et deux anciens de Yandex, l'équivalent russe de Google, Fedor Soprunov et Dmitry Pyanov, respectivement directeur technique et responsable produit. En mars dernier, la start-up obtenait un financement de pré-amorçage d'un million de dollars auprès des fonds Angel Invest et Brooklyn Bridge Ventures et d'investisseurs individuels dont l'ancien directeur technique de Spotify, Andreas Ehn. Elle lançait sa plateforme dans la foulée.

"GitHub est idéal pour héberger des référentiels, mais nous voulons nous concentrer sur les personnes derrière le code"

Pour Maria Grineva, Prog.ai a pour ambition de déduire des compétences à partir du code source public déposé sur GitHub. "GitHub est idéal pour héberger des référentiels, mais nous voulons nous concentrer sur les personnes derrière le code", souligne-t-elle. Il s'agit non seulement de déceler leurs compétences mais aussi les rôles qu'ils ont occupés dans les différents projets. S'agit-il de développeurs backend, frontend ou full stack, d'architectes, de chefs de projet, d'experts en UI/UX ?

La période d'essai de 14 jours (qui n'implique pas de numéro de carte bancaire) permet de tester la puissance de l'IA. Les résultats d'une requête, par exemple "Je suis à recherche d'un ingénieur en machine learning, maîtrisant Python et ayant au moins cinq ans d'expérience", peuvent être filtrés par des critères comme la localisation, le statut (freelance/salarié) ou les entreprises où les candidats ont exercé leurs talents. Il est aussi possible de ne retenir que des "rock stars", à savoir des développeurs hautement qualifiés.

Eviter les sollicitations non pertinentes

Ingénieure informatique elle-même, Maria Grineva a eu à subir les propositions de recruteurs très éloignées de son profil et de ses compétences. Une expérience frustrante qui lui a donné à réfléchir. En leur fournissant le maximum d'informations sur les développeurs via Prog.ai, elle espère que les recruteurs gagneront en pertinence dans leurs recherches afin d'améliorer l'expérience candidat.

Une fois les candidats sélectionnés, Prog.ai révèle leur adresse mail et leurs comptes LinkedIn, GitHub. Le recruteur peut exporter ces données dans un fichier au format CSV ou directement dans un logiciel de gestion des candidatures ou ATS (Applicant Tracking System). Prog.ai permet aussi de mener des campagnes de recrutement par mail en s'intégrant à la plateforme d'outbound recruiting de Lemlist. Last but not least, la société propose de personnaliser le contenu des messages envoyés afin d'optimiser le taux d'ouverture.