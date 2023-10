Etudier les survivants plutôt que les morts, la nouvelle approche de Cure51 pour soigner le cancer

Cette start-up est en train de créer une base de données mondiale d'anciens malades miraculés pour soigner les patients atteints du cancer du pancréas, du poumon et du glioblastome.

Etudier les miraculés du cancer pour, à terme, formuler de nouveaux traitements. Cette méthode, initiée par Cure51, a pour objectif d'étudier des personnes anciennement malades et qui s'en sont sortis, malgré de faibles chances de survie, pour soigner des patients atteints du cancer du pancréas, du poumon et du glioblastome. Une démarche novatrice à l'échelle internationale, car la recherche se concentre habituellement sur les personnes décédées, mais qui a déjà été validée scientifiquement.

Pour déployer cette méthode et étudier le comportement de ces miraculés, il faut d'abord les recenser. Dans cette optique, cette start-up fondée par les centres hospitaliers Gustave-Roussy et Léon-Bérard en France, Charité à Berlin en Allemagne et Sheba Hospital en Israël, établit une base de données des survivants de ces trois maladies particulièrement létales.

Cure51 est déjà parvenu à recenser 820 survivants. L'objectif est d'en identifier 200 supplémentaires. Pour y parvenir, la start-up a construit un réseau avec deux types de centre : les centres "investigateurs", des hôpitaux basés dans le monde entier, et les centres "lead" (à savoir les quatre centres fondateurs). Les premiers transmettent les données cliniques des patients (issues de biopsies, de prises de sang, de divers prélèvements, d'imagerie…). Les deuxièmes analysent et séquencent ces données pour décoder leur patrimoine génétique et comprendre comment ces anciens malades ont eu un comportement exceptionnel face à la maladie.

Dans leur analyse, les centres lead et Cure51 croisent les données transmises par les centres investigateurs avec des données publiques de patients "contrôle" décédés. Avec comme objectif "de valider des hypothèses et identifier des variables susceptibles de créer des clusters d'analyse", confie-t-on chez Cure51.

Afin d'accélérer la collecte de données de survivants, la start-up prépare une levée de fonds. Celle-ci permettra également à Cure51 et à son CTO El Mehdi Ouzgane d'élaborer une plateforme de recherche pour laquelle l'intelligence artificielle sera utilisée, notamment pour chercher des caractéristiques communes entre les patients. L'IA restera simplement un "outil d'aide à la décision" pour traiter et analyser des données "complexes et uniques". Une aide toutefois bienvenue pour ce projet ambitieux.