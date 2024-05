ZestMeUp lève près de 6 millions d'euros pour sa suite de logiciels RH

Cette start-up française revendique 250 000 utilisateurs quotidiens et 300 clients, dont les supermarchés U, Celio ou encore Décathlon. L'opération comporte une part de dette.

Fondée en 2016, ZestMeUp propose une suite logicielle SaaS dans le but de mesurer l'engagement des collaborateurs et d'améliorer leur performance. Huit ans après sa création, cette start-up française annonce lever six millions d'euros auprès de Reflexion Capital et de Go Capital. Quelques business angels ont également pris part au tour de table. A noter que l'opération contient une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

"On a remarqué que le sujet de la performance humaine a longtemps été sous-estimé par les entreprises", souligne David Guillocheau, directeur général de ZestMeUp. "Les entreprises ne savaient pas vraiment ce que pensaient les employés et les politiques managériales étaient peu efficaces. Dans l'ensemble, le besoin d'accompagnement des collaborateurs était nié".

Pour accompagner les collaborateurs, ZestMeUp a développé une suite de logiciels qui repose sur trois modules. Le premier permet de mesurer la motivation des collaborateurs, leurs inquiétudes ou encore leur ressenti sur une actualité de l'entreprise via des sondages et via la mise en place d'un "engageomètre". Le deuxième module a pour objectif "de moderniser les entretiens annuels" en "analysant en temps réel le niveau d'atteinte des objectifs". Enfin, le dernier module se concentre sur le pilotage de la stratégie managériale, en permettant notamment aux entreprises de visualiser "l'alignement de leur vision avec leur réalisation concrète".

Deux acquisitions prévues d'ici deux ans

Rentable, ZestMeUp revendique près de 250 000 utilisateurs quotidiens. "Notre solution est surtout appréciée par les entreprises dont les collaborateurs travaillent sur le terrain. Ce sont des entreprises qui, souvent, n'ont pas achevé leur transition digitale et qui sont habituellement non couvertes par les SIRH traditionnels", fait remarquer David Guillocheau. La start-up compte 300 clients, dont les supermarchés U, Célio ou encore Décathlon. Ces clients proviennent de 59 pays différents. Un challenge pour ZestMeUp car "la culture managériale est différente d'un pays à un autre".

La levée de fonds poursuit plusieurs objectifs. "Nous allons continuer d'innover, notamment en intégrant davantage l'IA générative dans la suite de logiciels". En outre, une vingtaine de collaborateurs devrait rejoindre les rangs de ZestMeUp dans les deux prochaines années, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés. Enfin, la start-up, qui avait déjà racheté son concurrent Bloomin fin 2023, prévoit deux acquisitions d'ici deux ans. "On pense que la consolidation du marché n'est pas encore finie. On veut se détacher du peloton et asseoir notre leadership", ambitionne David Guillocheau.