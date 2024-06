Zeliq lève près de 10 millions de dollars pour fluidifier la prospection commerciale

La start-up entend profiter de ce financement, qui contient une part de dette non communiquée, pour conquérir de nouveaux clients américains.

Deuxième tour de table pour Zeliq. Après avoir récolté 5 millions d'euros en mai 2023, la start-up française qui a développé une solution SaaS pour faciliter le travail des équipes commerciales remet ça un an plus tard. Elle annonce ce 11 juin lever 10 millions de dollars auprès d'Exor Ventures et de Resonance VC. A noter que le financement contient une part de dette non communiquée par l'entreprise.

"Les équipes commerciales utilisent différents outils, que ce soit pour chercher des contacts ou pour commencer le démarchage. Ils perdent beaucoup de temps pour switcher d'un outil à un autre", fait remarquer Dorian Ciavarella, CEO et cofondateur. Zeliq centralise sur une même plateforme tout le processus de prospection commerciale : une base de données de 450 millions de personnes (susceptible d'être enrichie via une intégration LinkedIn), des informations sur les profils ciblés par les commerciaux (notamment des informations sur leur entreprise comme le chiffre d'affaires ou les potentielles levées de fonds réalisées), leur contact et la rédaction de messages personnalisés rédigés par l'intelligence artificielle.

Fin de la version bêta

Depuis six mois, les 2 000 utilisateurs de Zeliq, répartis majoritairement entre la France et les Etats-Unis, utilisaient la version bêta de la plateforme. Ce 11 juin, la start-up fondée en 2023 annonce le lancement de sa version finale et entame sa commercialisation à grande échelle. Elle vise n'importe quelle entreprise du BtoB qui possède des équipes commerciales, sans critère de taille. Pour conquérir de nouveaux clients, elle compte s'appuyer sur sa propre solution : "Notre croissance est seulement due à Zeliq" précise le dirigeant. "On ne peut pas promouvoir notre plateforme si on ne l'utilise pas nous-même".

La levée de fonds devra permettre à Zeliq de renforcer sa présence aux Etats-Unis. "C'est notre principal objectif", insiste Dorian Ciavarella. Pour cela, elle compte mettre l'accent sur le marketing. Ce nouveau financement devra également lui permettre "d'améliorer le produit en continuant d'investir dans l'intelligence artificielle".