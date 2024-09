Les start-up françaises ont levé 299 millions d'euros en juillet et en août

Comme prévu, l'été s'est avéré calme pour les jeunes pousses de la french tech. La greentech/biotech, la cybersécurité et le Web3 sont toutefois parvenus à se distinguer.

Les mois de juillet et d'août sont rarement les plus prolifiques pour l'écosystème start-up français. Et l'été 2024 ne déroge pas à la règle. Après un joli mois de juin au cours duquel les start-up françaises avaient levé 912 millions d'euros, celles-ci ont récolté 225 millions d'euros en juillet et 74 millions d'euros en août, soit un total de 299 millions d'euros. Un montant très proche de celui observé l'été dernier (316 millions d'euros). Logiquement, le nombre d'opérations est également peu élevé puisque seulement 59 tours de table ont été recensés (contre 58 à la même période en 2023).

Pas de vacances pour la biotech/greentech

Malgré tout, certains secteurs sont parvenus à se démarquer. Avec 72,7 millions d'euros récoltés, la biotech/greentech arrive en tête. Avec 10 tours de table, c'est également le secteur qui a bouclé le plus de levées de fonds. En deuxième position, la cybersécurité a rassemblé 51,3 millions d'euros. Le secteur, troisième en juin, poursuit ainsi sa belle dynamique. Enfin, le Web3 complète le podium avec pourtant une seule levée au compteur, celle de Morpho Labs, spécialiste du prêt en crypto qui a obtenu 46 millions d'euros.

La biotech/greentech a été le secteur le plus prolifique de l'été. © JDN

D'autres belles levées sont à signaler. Odaseva, la plateforme de gestion et de sauvegarde des données d'entreprise dans Salesforce, a conclu un tour de table de 50,5 millions d'euros. De son côté, Micropep, spécialiste de l'agriculture durable, a levé 27 millions d'euros.

59 tours de table ont été recensés durant l'été. © JDN

A noter que derrière la biotech/greentech, l'énergie est le secteur qui totalise le plus de levées de fonds en juillet et en août (7 tours de table recensés).