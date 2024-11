Just lève près de 8 millions d'euros pour augmenter le taux de conversion des retailers

Un financement qui contient une part de dette non communiquée par cette start-up française qui fluidifie l'expérience de paiement sur les sites e-commerce.

Deuxième tour de table pour Just. Après avoir récolté 3 millions d'euros en juin 2022, cette start-up française annonce ce 15 novembre lever 8 millions d'euros auprès de Backed, Daphni, Otium et Kima Ventures. Ce financement comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité dévoiler.

"On a fondé Just en 2021 en partant du constat que la croissance du e-commerce en Europe est bien inférieure à celle qu'on observe en Asie et notamment en Chine. On s'est demandé quelle expérience client pouvait inciter la jeune génération à acheter en ligne", explique Jérémy Pinto, cofondateur.

Just a alors développé sa propre solution de checkout (la dernière étape dans le processus d'achat, qui contient la phase de paiement) pour améliorer le taux de conversion des retailers. Grâce à cette solution, le client final ne doit remplir ses données personnelles et ses données de paiement que pour son premier achat. Pour les suivants, ces informations seront déjà remplies et le paiement s'effectuera en un simple clic, et ce pour tous les achats réalisés sur les sites e-commerce clients de Just. "On veut devenir un véritable passeport de shopping en ligne", annonce Jérémy Pinto. "Plus on aura de clients, plus notre solution aura du sens".

Cap sur le Royaume-Uni

Pour en séduire davantage, la start-up a complété sa solution avec des triggers marketing : "On est par exemple capable d'indiquer à l'acheteur le nombre d'exemplaires encore disponible du produit qu'il a ajouté dans son panier", explique le dirigeant. Just, qui se rémunère en prenant une commission sur les transactions réalisées sur le site de ses clients, a convaincu près de 500 marchands dont Jott, Volcom ou encore Redskins. "Tous ont constaté une hausse de 10 à 15% de leurs revenus depuis l'intégration de Just grâce à un meilleur taux de conversion", assure Jérémy Pinto.

Grâce à cette levée de fonds, la start-up va se lancer au Royaume-Uni début 2025. Elle vise par ailleurs "passer le cap du milliard de transactions depuis sa création d'ici les deux prochaines années". Pour cela, Just compte attirer de nouveaux clients, et notamment ceux qui font partie "du top 100 e-commerce en France".