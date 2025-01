Kima Ventures, Elaia Partners, Motier Ventures… Quels ont été les investisseurs les plus actifs de la French tech en 2024 ?

Bpifrance est l'acteur qui a investi le plus fréquemment dans des start-up françaises en 2024. Derrière, Kima Ventures et Motier Ventures ont été présents sur tous les fronts.

En juin dernier, Serena Capital a publié une étude permettant de recenser 470 fonds actifs dans la French tech. Evidemment, tous ne partagent pas les mêmes stratégies. Certains préfèrent cibler leurs investissements en sélectionnant méticuleusement les jeunes pousses qu'ils financent. D'autres, plus actifs, font le pari de miser sur de nombreuses start-up en espérant que l'une d'entre elles deviennent le champion de demain.

Acteur un peu à part dans l'écosystème en raison de son caractère public, Bpifrance est l'investisseur le plus actif de la French tech en 2024, selon les données du JDN. En seulement douze mois, elle a pris part à 121 levées de fonds. Derrière, Kima Ventures, fondé par Xavier Niel, a participé à 39 tours de table. Également sur le podium, Motier Ventures, le family office de la famille Houzé, a réalisé 27 investissements. A noter dans le top 10 des investisseurs les plus actifs la présence d'un deuxième organisme public, à savoir la Banque des territoires.

© JDN

Les données que nous avons collectées permettent de classer les investisseurs en plusieurs catégories. Dans la catégorie "Family office et club de business angels", on retrouve logiquement Kima Ventures, Motier Ventures, mais également Better Angle qui a participé à 14 tours de table.

Secteur le plus financé en 2024 avec 1,16 milliard d'euros, l'intelligence artificielle a attiré l'attention de nombreux fonds. Encore une fois, Motier Ventures (8 levées de fonds dont H Company ou encore FlexAI) et Kima Ventures (5 levées de fonds dont Pruna AI) comptent parmi les investisseurs les plus actifs, tout comme Elaia Partners (5 levées de fonds dont H Company ou encore FlexAI).

2024 a été marquée par l'intervention croissante des fonds étrangers. Le fonds anglais Seedcamp a pris part à 9 tours de table. Derrière, les américains Accel et Headline se sont distingués avec respectivement 7 et 6 levées de fonds tandis que l'autrichien Speedinvest a également effectué 6 investissements.

Enfin, dans la catégorie "fonds corporate" (les fonds adossés à un grand groupe), on retrouve BNP Paribas Développement (15 levées de fonds), Effeil Investment Group, une filiale du groupe Impala (7 levées de fonds) et Crédit Mutuel Innovation (5 levées de fonds).

BNP Paribas et le Crédit Mutuel ont été particulièrement actifs en 2024 : si on compte l'ensemble de leurs fonds d'investissement, les deux groupes ont respectivement pris part à 27 et 14 levées de fonds.