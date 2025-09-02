Les start-up françaises ont levé 419 millions d'euros en juillet et en août

Un total atteint en 41 opérations. L'intelligence artificielle, la medtech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.

Certaines start-up françaises n'ont pas chômé pendant l'été : 41 d'entre elles ont annoncé une levée de fonds en juillet et en août. Au total, 419 millions d'euros ont été récoltés. Il s'agit d'un montant encourageant dans cette année morose : à la même période, l'écosystème avait levé 299 millions d'euros en 2024 et 288 millions d'euros en 2023.

Parmi les secteurs, l'intelligence artificielle se démarque particulièrement avec 116,3 millions d'euros levés via quatre tours de table. La medtech (47,8 millions d'euros ; 7 opérations) et la biotech/greentech (42,1 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium

Secteurs ayant levé le plus de fonds en juillet et août 2025 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Intelligence artificielle 116,3 0,2773 4 Medtech 47,8 0,114 7 Biotech/Greentech 42,1 0,1004 4 Energie 31 0,0739 4 Foodtech 30 0,0715 1 Fintech 18,8 0,0448 2 Adtech / Martech / Publishers 6,06 0,0144 4 Mobilités 3,7 0,0088 2 e-RH 1,3 0,0031 1 Autres 122,4 0,2918 12 Total général 419,46 1 41

En juillet et en août, aucun mega tour n'a été recensé. Toutefois, certaines belles levées de fonds sont à signaler. La plus importante a été réalisée par Genesis AI, qui a obtenu 90 millions d'euros pour développer ses modèles d'intelligence artificielle appliqués à la robotique. De son côté, l'éditeur de jeux vidéo Million Victories a levé 34 millions d'euros tandis que la medtech Brainever, qui développe des thérapies contre les maladies neurodégénératives, a rassemblé 33 millions d'euros.

Les levées de fonds de juillet et août 2025 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Genesis AI 90 Eclipse Ventures, Khosla Ventures, Bpifrance, Alven, Eurazeo, HSG, Drysdale Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Million Victoires 34 Haveli Autres BrainEver 33 European Innovation Council, Ibionext, Relyens Medtech SiPearl 32 Cathay Venture, EIC Fund, French Tech Souveraineté Autres NeoFarm 30 Eurazeo, Ademe, Clery (cbi), Family offices, Manager(s), F.A.A.M, Technofounders, Duval Ventures Foodtech Khimod 23 BPI France, Audacia Biotech / Greentech Stellaria 23 Supernova Invest, At One Venture, CEA Investissement, Schneider-Electric, Exergon, Technip Energie MagREEsource 22,5 Bpifrance, Finindus, Innovacom, BNP Développement, Casra, Avenir Industrie Aura, Kyoseil AM, Rhône Dauphiné Développement, L-Acoustics, Pochet, Business Angels Autres Arago 22 Protagonist, Earlybird, Visionaries Tomorrow, C4 Ventures, GenerativeIQ, Acequia Capital, Business Angels Intelligence artificielle Spiko 18,5 White Star Capital, Index Ventures, Frst Capital, Bpifrance Investissement, Rerail, Blockwall, Business Angels Fintech One Biosciences 15 Kima Ventures, Sofinnova Partners, InVus, Redmile Group, Polytechnique Ventures, Galion.exe, Blast Club, Adamed Technology Biotech / Greentech Turbotech 8,5 Innocacom Autres Kerys Software 6 Daphni, Kima Ventures, Seedcamp et Backtrace Capital Autres Dillico 5,5 Angelor, Avenir Industrie, Bpifrance, GP Compas, Deepbright One, Deeperly Medtech HiQuTe Diamond 5,5 Innovacom, Bpifrance, Socadif, iXcore, Technofounders Autres Retab 3,5 VentureFriends, K5 Global, Business Angels Intelligence artificielle Elum 3,5 Eiffel Investment Group, Région Île de France Energie Greenphage 3,3 IRDI Capital Investissemen, Société Financière du Languedoc-Roussillon, Sud Mer Invest, Environnement Massif Central Biotech / Greentech Tandem 3,2 Tribe Capital, K5 Global, Upside Partnership, business angels Autres Massive Dynamic 3 Founders Future, Purple, OPRTRS Club, Kima Ventures, Seedcamp, Tiny Supercomputer Investment Company, New Renaissance Ventures, Business angels Adtech / Martech / Publishers Praysbee 2,9 Demeter, Nouvelle-Aquitaine Co-investissement Autres Viziosense 2,7 Alacrité France, Wesley Clover International, BeAngels, Business Angels Mobilités Relief 2,6 Daphni, Galion.exe, OSS Ventures, Kima Ventures, Business angels Autres Cosma 2,5 Wind Capital, Ternel, 50 Partners, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Ifremer Autres Lhyfe 2,5 Business angels Energie RainPath 2,4 Teampact Ventures, Épopée Gestion, The Quest, Advans Lab, Sharpstone, Business Angels Medtech Austral Dx 2,4 Sorbonne Venture, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Super Capital, Business Angles Medtech Hexana 2 M Group Energie Webyn 1,8 Tomcat Invest, Sharpstone Capital, Sphère Ventures, Business Angels Adtech / Martech / Publishers Optimistik 1,7 Crédit Agricole Alpes Développement, Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes Autres Movalife 1,5 Kadmos Capital, BPIfrance Medtech Sensia 1,5 Business Angels Medtech bYoRNA 1,5 Polytechnique Ventures, Irdi Capital Investissement, business angels Medtech Rewayz 1,3 Business angels e-RH Circulacar 1 GMZ & Sons, Ponton Family Office, Movntec, Kedge Business School Participations, Business Angels Mobilités Anyfields 1 Business Angels Autres OnParty 1 Business angels Adtech / Martech / Publishers Label4.ai 0,8 Business Angels Intelligence artificielle K-Ren 0,8 NC Biotech / Greentech Aircap 0,3 Business Angels Fintech MagicPost 0,26 Bpifrance, business angels Adtech / Martech / Publishers

A noter qu'avec sept tours de table, la medtech a été le secteur le plus actif des mois de juillet et août.