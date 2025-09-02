Les start-up françaises ont levé 419 millions d'euros en juillet et en août

Les start-up françaises ont levé 419 millions d'euros en juillet et en août Un total atteint en 41 opérations. L'intelligence artificielle, la medtech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.

Certaines start-up françaises n'ont pas chômé pendant l'été : 41 d'entre elles ont annoncé une levée de fonds en juillet et en août. Au total, 419 millions d'euros ont été récoltés. Il s'agit d'un montant encourageant dans cette année morose : à la même période, l'écosystème avait levé 299 millions d'euros en 2024 et 288 millions d'euros en 2023.

Parmi les secteurs, l'intelligence artificielle se démarque particulièrement avec 116,3 millions d'euros levés via quatre tours de table. La medtech (47,8 millions d'euros ; 7 opérations) et la biotech/greentech (42,1 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium

Secteurs ayant levé le plus de fonds en juillet et août 2025
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Intelligence artificielle 116,3 0,2773 4
Medtech 47,8 0,114 7
Biotech/Greentech 42,1 0,1004 4
Energie 31 0,0739 4
Foodtech 30 0,0715 1
Fintech 18,8 0,0448 2
Adtech / Martech / Publishers 6,06 0,0144 4
Mobilités 3,7 0,0088 2
e-RH 1,3 0,0031 1
Autres 122,4 0,2918 12
Total général 419,46 1 41

En juillet et en août, aucun mega tour n'a été recensé. Toutefois, certaines belles levées de fonds sont à signaler. La plus importante a été réalisée par Genesis AI, qui a obtenu 90 millions d'euros pour développer ses modèles d'intelligence artificielle appliqués à la robotique. De son côté, l'éditeur de jeux vidéo Million Victories a levé 34 millions d'euros tandis que la medtech Brainever, qui développe des thérapies contre les maladies neurodégénératives, a rassemblé 33 millions d'euros.

Les levées de fonds de juillet et août 2025
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
Genesis AI 90 Eclipse Ventures, Khosla Ventures, Bpifrance, Alven, Eurazeo, HSG, Drysdale Ventures, Business Angels Intelligence artificielle
Million Victoires 34 Haveli Autres
BrainEver 33 European Innovation Council, Ibionext, Relyens Medtech
SiPearl 32 Cathay Venture, EIC Fund, French Tech Souveraineté Autres
NeoFarm 30 Eurazeo, Ademe, Clery (cbi), Family offices, Manager(s), F.A.A.M, Technofounders, Duval Ventures Foodtech
Khimod 23 BPI France, Audacia Biotech / Greentech
Stellaria 23 Supernova Invest, At One Venture, CEA Investissement, Schneider-Electric, Exergon, Technip Energie
MagREEsource 22,5 Bpifrance, Finindus, Innovacom, BNP Développement, Casra, Avenir Industrie Aura, Kyoseil AM, Rhône Dauphiné Développement, L-Acoustics, Pochet, Business Angels Autres
Arago 22 Protagonist, Earlybird, Visionaries Tomorrow, C4 Ventures, GenerativeIQ, Acequia Capital, Business Angels Intelligence artificielle
Spiko 18,5 White Star Capital, Index Ventures, Frst Capital, Bpifrance Investissement, Rerail, Blockwall, Business Angels Fintech
One Biosciences 15 Kima Ventures, Sofinnova Partners, InVus, Redmile Group, Polytechnique Ventures, Galion.exe, Blast Club, Adamed Technology Biotech / Greentech
Turbotech 8,5 Innocacom Autres
Kerys Software 6 Daphni, Kima Ventures, Seedcamp et Backtrace Capital Autres
Dillico 5,5 Angelor, Avenir Industrie, Bpifrance, GP Compas, Deepbright One, Deeperly Medtech
HiQuTe Diamond 5,5 Innovacom, Bpifrance, Socadif, iXcore, Technofounders Autres
Retab 3,5 VentureFriends, K5 Global, Business Angels Intelligence artificielle
Elum 3,5 Eiffel Investment Group, Région Île de France Energie
Greenphage 3,3 IRDI Capital Investissemen, Société Financière du Languedoc-Roussillon, Sud Mer Invest, Environnement Massif Central Biotech / Greentech
Tandem 3,2 Tribe Capital, K5 Global, Upside Partnership, business angels Autres
Massive Dynamic 3 Founders Future, Purple, OPRTRS Club, Kima Ventures, Seedcamp, Tiny Supercomputer Investment Company, New Renaissance Ventures, Business angels Adtech / Martech / Publishers
Praysbee 2,9 Demeter, Nouvelle-Aquitaine Co-investissement Autres
Viziosense 2,7 Alacrité France, Wesley Clover International, BeAngels, Business Angels Mobilités
Relief 2,6 Daphni, Galion.exe, OSS Ventures, Kima Ventures, Business angels Autres
Cosma 2,5 Wind Capital, Ternel, 50 Partners, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Ifremer Autres
Lhyfe 2,5 Business angels Energie
RainPath 2,4 Teampact Ventures, Épopée Gestion, The Quest, Advans Lab, Sharpstone, Business Angels Medtech
Austral Dx 2,4 Sorbonne Venture, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Super Capital, Business Angles Medtech
Hexana 2 M Group Energie
Webyn 1,8 Tomcat Invest, Sharpstone Capital, Sphère Ventures, Business Angels Adtech / Martech / Publishers
Optimistik 1,7 Crédit Agricole Alpes Développement, Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes Autres
Movalife 1,5 Kadmos Capital, BPIfrance Medtech
Sensia 1,5 Business Angels Medtech
bYoRNA 1,5 Polytechnique Ventures, Irdi Capital Investissement, business angels Medtech
Rewayz 1,3 Business angels e-RH
Circulacar 1 GMZ & Sons, Ponton Family Office, Movntec, Kedge Business School Participations, Business Angels Mobilités
Anyfields 1 Business Angels Autres
OnParty 1 Business angels Adtech / Martech / Publishers
Label4.ai 0,8 Business Angels Intelligence artificielle
K-Ren 0,8 NC Biotech / Greentech
Aircap 0,3 Business Angels Fintech
MagicPost 0,26 Bpifrance, business angels Adtech / Martech / Publishers

A noter qu'avec sept tours de table, la medtech a été le secteur le plus actif des mois de juillet et août. 