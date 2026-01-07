Kima Ventures, Daphni, Newfund… Qui sont les investisseurs les plus actifs de la French tech en 2025 ?

En 2025, Bpifrance s'est imposé comme l'investisseur le plus prolixe de la French tech avec 95 financements.

Dans notre bilan des levées de fonds de la French Tech en 2025 , publié le 6 janvier, nous avons recensé 494 tours de table. Mais quels sont les fonds qui ont le plus souvent pris part à ces opérations ? En nous appuyant sur ces données récoltées tout au long de l'année 2025, nous avons pu déterminer les investisseurs les plus actifs de l'écosystème.

A la première place, on retrouve Bpifrance qui a pris part à 95 levées de fonds et qui confirme son rôle prépondérant dans le financement des jeunes pousses tricolores. Ensuite, se place Kima Ventures. Le fonds de Xavier Niel, adepte de la technique du "spray and pray", a financé 45 start-up en 2025 et s'impose comme l'investisseur privé le plus actif de l'année écoulée. Avec 17 investissements, Daphni complète le podium devant Newfund (14), Eurazeo (13) et Founders Future (13). En 2024, Bpifrance et Kima Ventures avaient déjà occupé les deux premières places de notre classement avec 121 et 39 investissements respectifs.

Les données que nous avons collectées permettent de classer les investisseurs en plusieurs catégories. Pour la catégorie "Family offices et clubs de business angels", on retrouve inévitablement Kima Ventures à la première place (nous avons fait le choix de placer cet acteur dans cette catégorie car il s'agit d'un fonds personnel qui n'intervient que dans le seed). Suivent ensuite Better Angle (10), Galion.exe (8) et Blast (8).

En ce qui concerne les fonds corporates, ceux adossés à un groupe, on retrouve BNP Paribas Développement à la première position avec 11 financements. Orange Ventures et Crédit Mutuel Innovation arrivent ensuite avec 4 investissements chacun.

Tous les financeurs de la French tech ne sont pas exclusivement des acteurs français. Les start-up tricolores ont également sollicité des fonds étrangers, notamment l'anglais Seedcamp (9 levées de fonds), l'autrichien Speedinvest (8) et l'américain DST Global (7).

Premier secteur en termes de financement en 2025, l'intelligence artificielle a attiré de nombreux fonds. Kima Ventures (7 levées de fonds), Bpifrance (5) et Eurazeo (4) ont été les investisseurs les plus actifs du secteur en 2025.

A noter que Motier Ventures, le family office de la famille Houzé, a clairement réduit la voilure en 2025. La structure n'a réalisé que 5 investissements, contre 27 en 2024.