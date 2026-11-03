Les start-up françaises ont levé 700 millions d'euros en octobre

Raphael Hazan

Les start-up françaises ont levé 700 millions d'euros en octobre Un montant atteint en 36 opérations. La fintech, la biotech/greentech et l'énergie ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.

Après un mois de septembre exceptionnel, marqué par le méga-tour de Mistral qui avait propulsé les levées de fonds de la French tech à 3,78 milliards d'euros, l'écosystème retrouve un niveau plus habituel en octobre. Les start-up françaises ont récolté 700 millions d'euros via 36 opérations. Un montant toutefois en hausse par rapport à octobre 2025 (458 millions d'euros). Sur l'ensemble de l'année 2026, octobre se positionne au quatrième rang des mois les plus prolifiques.

Côté secteurs, la fintech, bien aidée par les 223 millions d'euros levés par la plateforme de planification financière Pigment, arrive en tête avec 318 millions d'euros récoltés en quatre tours de table. Derrière, la biotech/greentech (62,8 millions d'euros ; 6 opérations) et l'énergie (52 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en octobre 2026
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Fintech 318 45,42% 4
Biotech / Greentech 62,8 8,97% 6
Energie 52 7,43% 2
Medtech 38,5 5,50% 6
Cloud 30 4,28% 1
Intelligence artificielle 24,8 3,54% 6
Cybersécurité 9 1,29% 1
Retail 7 1,00% 1
Proptech 4 0,57% 1
Legaltech 0,5 0,07% 1
Autres 153,6 21,94% 7
Total général 700,2 100,00% 36

Outre Pigment, des belles levées de fonds méritent d'être signalées. Flying Whales, qui conçoit des dirigeables pour le fret, a obtenu 90 millions d'euros. La fintech Spiko, spécialisée dans les placements de trésorerie et les fonds monétaires tokenisés, a levé 80 millions d'euros.

Les levées de fonds d'octobre 2026
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
Pigment 223 Nvidia, Scaleup Europe Fund, World Innovation Lab, Greenoaks, Iconic, IVP et Meritech Fintech
Flying Whales 90 CMA CGM, Carac, Air Liquide, Aéroports de Paris, Bouygues, région Nouvelle-Aquitaine Autres
Spiko 80 NEA, Speedinvest, Flourish Ventures, Shapers, EQNX, Bpifrance, Mirana Ventures, Index Ventures, White Star Capital, Blockwall, Frst Capital, Wintermute Ventures Fintech
Wiremind 35 IronWave, Bpifrance, Seaya Andromeda Autres
Vates 30 Iris, Bpifrance Cloud
Elax Energie 30 Noria, Crédit Mutuel Impact Energie
Rivercell 22,5 HV, HCVC, Alven, Bpifrance, business angels Biotech / Greentech
VoltR 22 Bpifrance fonds SPI 2, Decathlon PULSE Energie
WhiteLab Genomics 22 AVP, Yaday Health, Blast Club, Omnes Capital, Debiopharm Innovation Fund Biotech / Greentech
Vocca 17,9 Norrsken VC, Heal Capital, Speedinvest, Firstminute Capital, Business Angels Medtech
Epyr 10 Slate Ventures, AENU, Daphni, OVNI, WEPA Ventures, Aurum Biotech / Greentech
Wavo 10 Eurazeo, Axeleo Capital, Hub612, business angels Fintech
Edonia 9 Swen Capital Partners, EIT Food, Asterion Ventures Autres
Netsec 9 Partech, Primo Capital, View Different Cybersécurité
Archeon Medical 7,5 Newfund, Eiffel Investment Group, UI Investissement, Majycc Innovation Santé, Karot Capital Medtech
Bageera 7,5 Varsity, Eurazeo Intelligence artificielle
Webyn 7 Reflexion Capital, Tomcat, business angels Retail
HyLight 6,5 Rubio Impact Ventures, DRW, Teampact Ventures, Y Combinator, Ring Capital Autres
Wormsensing 6,5 Supernova Invest, Bpifrance, UI Investissement, Innovacom, KBC Focus Fund, CEA Investissement Autres
Sintermat 6 Supernova, Bpifrance, Safran Corporate Ventures, UI Investissement Autres
CarbonFarm 5,5 Colam Impact, Proparco, Suma Capital, Elea, Working Capital Fund, Albo, Serena Capital, Makesense, Techmind Biotech / Greentech
Cleavr 5 Varsity, Portfolio Ventures, Kerala Ventures, Financière Saint James, Kima Ventures, Better Angle Fintech
Cardiawave 5 UI Investissement, Capital Cell, family offices, business angels Medtech
Bleu Robotics 5 Contrarian Ventures, OVNI Capital, Kvanted, WEPA Ventures, Motier Ventures, and business angels Intelligence artificielle
Verso 4,5 Angular Ventures Kima Ventures, Olympe Capital, Sharpstone Capital, 100in, business angels Intelligence artificielle
Bruxless 4 Techno Concept Medtech
Aqqi 4 Aquiti Gestion, Axeleo Capital, Kima Ventures, 50 Partners, business angels Proptech
Koddex 3 Breega, Exotec, business angels Intelligence artificielle
Dyameo 3 Medevice Capital, NACO, Bpifrance, OBRATORI, Estellior Capital Medtech
Reduck 2,6 Daphni, Drysdale Ventures, Galion.exe, business angels Intelligence artificielle
Weflayr 2,2 13books Capital, Founders Future, Kima Ventures, Plug and Play, Station F Venture Intelligence artificielle
Treewater 1,9 Family offices Biotech / Greentech
Aíma 1,1 Business angels Medtech
Kompa 0,9 We Love Founders, Imagination Machine, Super Capital, Bpifrance Biotech / Greentech
Pint 0,6 Bourgogne Franche-Comté Business Angels, Alsace Business Angels, Badge, Defense Angels, Champagne Ardenne Angels Autres
Uzai 0,5 Paris Business Angels, Hub612, business angels Legaltech

A noter qu'avec six levées de fonds chacun, l'intelligence artificielle, la medtech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus actifs en octobre.