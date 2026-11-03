Les start-up françaises ont levé 700 millions d'euros en octobre
Un montant atteint en 36 opérations. La fintech, la biotech/greentech et l'énergie ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.
Après un mois de septembre exceptionnel, marqué par le méga-tour de Mistral qui avait propulsé les levées de fonds de la French tech à 3,78 milliards d'euros, l'écosystème retrouve un niveau plus habituel en octobre. Les start-up françaises ont récolté 700 millions d'euros via 36 opérations. Un montant toutefois en hausse par rapport à octobre 2025 (458 millions d'euros). Sur l'ensemble de l'année 2026, octobre se positionne au quatrième rang des mois les plus prolifiques.
Côté secteurs, la fintech, bien aidée par les 223 millions d'euros levés par la plateforme de planification financière Pigment, arrive en tête avec 318 millions d'euros récoltés en quatre tours de table. Derrière, la biotech/greentech (62,8 millions d'euros ; 6 opérations) et l'énergie (52 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Fintech
|318
|45,42%
|4
|Biotech / Greentech
|62,8
|8,97%
|6
|Energie
|52
|7,43%
|2
|Medtech
|38,5
|5,50%
|6
|Cloud
|30
|4,28%
|1
|Intelligence artificielle
|24,8
|3,54%
|6
|Cybersécurité
|9
|1,29%
|1
|Retail
|7
|1,00%
|1
|Proptech
|4
|0,57%
|1
|Legaltech
|0,5
|0,07%
|1
|Autres
|153,6
|21,94%
|7
|Total général
|700,2
|100,00%
|36
Outre Pigment, des belles levées de fonds méritent d'être signalées. Flying Whales, qui conçoit des dirigeables pour le fret, a obtenu 90 millions d'euros. La fintech Spiko, spécialisée dans les placements de trésorerie et les fonds monétaires tokenisés, a levé 80 millions d'euros.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Pigment
|223
|Nvidia, Scaleup Europe Fund, World Innovation Lab, Greenoaks, Iconic, IVP et Meritech
|Fintech
|Flying Whales
|90
|CMA CGM, Carac, Air Liquide, Aéroports de Paris, Bouygues, région Nouvelle-Aquitaine
|Autres
|Spiko
|80
|NEA, Speedinvest, Flourish Ventures, Shapers, EQNX, Bpifrance, Mirana Ventures, Index Ventures, White Star Capital, Blockwall, Frst Capital, Wintermute Ventures
|Fintech
|Wiremind
|35
|IronWave, Bpifrance, Seaya Andromeda
|Autres
|Vates
|30
|Iris, Bpifrance
|Cloud
|Elax Energie
|30
|Noria, Crédit Mutuel Impact
|Energie
|Rivercell
|22,5
|HV, HCVC, Alven, Bpifrance, business angels
|Biotech / Greentech
|VoltR
|22
|Bpifrance fonds SPI 2, Decathlon PULSE
|Energie
|WhiteLab Genomics
|22
|AVP, Yaday Health, Blast Club, Omnes Capital, Debiopharm Innovation Fund
|Biotech / Greentech
|Vocca
|17,9
|Norrsken VC, Heal Capital, Speedinvest, Firstminute Capital, Business Angels
|Medtech
|Epyr
|10
|Slate Ventures, AENU, Daphni, OVNI, WEPA Ventures, Aurum
|Biotech / Greentech
|Wavo
|10
|Eurazeo, Axeleo Capital, Hub612, business angels
|Fintech
|Edonia
|9
|Swen Capital Partners, EIT Food, Asterion Ventures
|Autres
|Netsec
|9
|Partech, Primo Capital, View Different
|Cybersécurité
|Archeon Medical
|7,5
|Newfund, Eiffel Investment Group, UI Investissement, Majycc Innovation Santé, Karot Capital
|Medtech
|Bageera
|7,5
|Varsity, Eurazeo
|Intelligence artificielle
|Webyn
|7
|Reflexion Capital, Tomcat, business angels
|Retail
|HyLight
|6,5
|Rubio Impact Ventures, DRW, Teampact Ventures, Y Combinator, Ring Capital
|Autres
|Wormsensing
|6,5
|Supernova Invest, Bpifrance, UI Investissement, Innovacom, KBC Focus Fund, CEA Investissement
|Autres
|Sintermat
|6
|Supernova, Bpifrance, Safran Corporate Ventures, UI Investissement
|Autres
|CarbonFarm
|5,5
|Colam Impact, Proparco, Suma Capital, Elea, Working Capital Fund, Albo, Serena Capital, Makesense, Techmind
|Biotech / Greentech
|Cleavr
|5
|Varsity, Portfolio Ventures, Kerala Ventures, Financière Saint James, Kima Ventures, Better Angle
|Fintech
|Cardiawave
|5
|UI Investissement, Capital Cell, family offices, business angels
|Medtech
|Bleu Robotics
|5
|Contrarian Ventures, OVNI Capital, Kvanted, WEPA Ventures, Motier Ventures, and business angels
|Intelligence artificielle
|Verso
|4,5
|Angular Ventures Kima Ventures, Olympe Capital, Sharpstone Capital, 100in, business angels
|Intelligence artificielle
|Bruxless
|4
|Techno Concept
|Medtech
|Aqqi
|4
|Aquiti Gestion, Axeleo Capital, Kima Ventures, 50 Partners, business angels
|Proptech
|Koddex
|3
|Breega, Exotec, business angels
|Intelligence artificielle
|Dyameo
|3
|Medevice Capital, NACO, Bpifrance, OBRATORI, Estellior Capital
|Medtech
|Reduck
|2,6
|Daphni, Drysdale Ventures, Galion.exe, business angels
|Intelligence artificielle
|Weflayr
|2,2
|13books Capital, Founders Future, Kima Ventures, Plug and Play, Station F Venture
|Intelligence artificielle
|Treewater
|1,9
|Family offices
|Biotech / Greentech
|Aíma
|1,1
|Business angels
|Medtech
|Kompa
|0,9
|We Love Founders, Imagination Machine, Super Capital, Bpifrance
|Biotech / Greentech
|Pint
|0,6
|Bourgogne Franche-Comté Business Angels, Alsace Business Angels, Badge, Defense Angels, Champagne Ardenne Angels
|Autres
|Uzai
|0,5
|Paris Business Angels, Hub612, business angels
|Legaltech
A noter qu'avec six levées de fonds chacun, l'intelligence artificielle, la medtech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus actifs en octobre.