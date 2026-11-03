Les start-up françaises ont levé 700 millions d'euros en octobre

Un montant atteint en 36 opérations. La fintech, la biotech/greentech et l'énergie ont été les secteurs les plus prolifiques du mois.

Après un mois de septembre exceptionnel, marqué par le méga-tour de Mistral qui avait propulsé les levées de fonds de la French tech à 3,78 milliards d'euros, l'écosystème retrouve un niveau plus habituel en octobre. Les start-up françaises ont récolté 700 millions d'euros via 36 opérations. Un montant toutefois en hausse par rapport à octobre 2025 (458 millions d'euros). Sur l'ensemble de l'année 2026, octobre se positionne au quatrième rang des mois les plus prolifiques.

Côté secteurs, la fintech, bien aidée par les 223 millions d'euros levés par la plateforme de planification financière Pigment, arrive en tête avec 318 millions d'euros récoltés en quatre tours de table. Derrière, la biotech/greentech (62,8 millions d'euros ; 6 opérations) et l'énergie (52 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en octobre 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Fintech 318 45,42% 4 Biotech / Greentech 62,8 8,97% 6 Energie 52 7,43% 2 Medtech 38,5 5,50% 6 Cloud 30 4,28% 1 Intelligence artificielle 24,8 3,54% 6 Cybersécurité 9 1,29% 1 Retail 7 1,00% 1 Proptech 4 0,57% 1 Legaltech 0,5 0,07% 1 Autres 153,6 21,94% 7 Total général 700,2 100,00% 36

Outre Pigment, des belles levées de fonds méritent d'être signalées. Flying Whales, qui conçoit des dirigeables pour le fret, a obtenu 90 millions d'euros. La fintech Spiko, spécialisée dans les placements de trésorerie et les fonds monétaires tokenisés, a levé 80 millions d'euros.

Les levées de fonds d'octobre 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Pigment 223 Nvidia, Scaleup Europe Fund, World Innovation Lab, Greenoaks, Iconic, IVP et Meritech Fintech Flying Whales 90 CMA CGM, Carac, Air Liquide, Aéroports de Paris, Bouygues, région Nouvelle-Aquitaine Autres Spiko 80 NEA, Speedinvest, Flourish Ventures, Shapers, EQNX, Bpifrance, Mirana Ventures, Index Ventures, White Star Capital, Blockwall, Frst Capital, Wintermute Ventures Fintech Wiremind 35 IronWave, Bpifrance, Seaya Andromeda Autres Vates 30 Iris, Bpifrance Cloud Elax Energie 30 Noria, Crédit Mutuel Impact Energie Rivercell 22,5 HV, HCVC, Alven, Bpifrance, business angels Biotech / Greentech VoltR 22 Bpifrance fonds SPI 2, Decathlon PULSE Energie WhiteLab Genomics 22 AVP, Yaday Health, Blast Club, Omnes Capital, Debiopharm Innovation Fund Biotech / Greentech Vocca 17,9 Norrsken VC, Heal Capital, Speedinvest, Firstminute Capital, Business Angels Medtech Epyr 10 Slate Ventures, AENU, Daphni, OVNI, WEPA Ventures, Aurum Biotech / Greentech Wavo 10 Eurazeo, Axeleo Capital, Hub612, business angels Fintech Edonia 9 Swen Capital Partners, EIT Food, Asterion Ventures Autres Netsec 9 Partech, Primo Capital, View Different Cybersécurité Archeon Medical 7,5 Newfund, Eiffel Investment Group, UI Investissement, Majycc Innovation Santé, Karot Capital Medtech Bageera 7,5 Varsity, Eurazeo Intelligence artificielle Webyn 7 Reflexion Capital, Tomcat, business angels Retail HyLight 6,5 Rubio Impact Ventures, DRW, Teampact Ventures, Y Combinator, Ring Capital Autres Wormsensing 6,5 Supernova Invest, Bpifrance, UI Investissement, Innovacom, KBC Focus Fund, CEA Investissement Autres Sintermat 6 Supernova, Bpifrance, Safran Corporate Ventures, UI Investissement Autres CarbonFarm 5,5 Colam Impact, Proparco, Suma Capital, Elea, Working Capital Fund, Albo, Serena Capital, Makesense, Techmind Biotech / Greentech Cleavr 5 Varsity, Portfolio Ventures, Kerala Ventures, Financière Saint James, Kima Ventures, Better Angle Fintech Cardiawave 5 UI Investissement, Capital Cell, family offices, business angels Medtech Bleu Robotics 5 Contrarian Ventures, OVNI Capital, Kvanted, WEPA Ventures, Motier Ventures, and business angels Intelligence artificielle Verso 4,5 Angular Ventures Kima Ventures, Olympe Capital, Sharpstone Capital, 100in, business angels Intelligence artificielle Bruxless 4 Techno Concept Medtech Aqqi 4 Aquiti Gestion, Axeleo Capital, Kima Ventures, 50 Partners, business angels Proptech Koddex 3 Breega, Exotec, business angels Intelligence artificielle Dyameo 3 Medevice Capital, NACO, Bpifrance, OBRATORI, Estellior Capital Medtech Reduck 2,6 Daphni, Drysdale Ventures, Galion.exe, business angels Intelligence artificielle Weflayr 2,2 13books Capital, Founders Future, Kima Ventures, Plug and Play, Station F Venture Intelligence artificielle Treewater 1,9 Family offices Biotech / Greentech Aíma 1,1 Business angels Medtech Kompa 0,9 We Love Founders, Imagination Machine, Super Capital, Bpifrance Biotech / Greentech Pint 0,6 Bourgogne Franche-Comté Business Angels, Alsace Business Angels, Badge, Defense Angels, Champagne Ardenne Angels Autres Uzai 0,5 Paris Business Angels, Hub612, business angels Legaltech

A noter qu'avec six levées de fonds chacun, l'intelligence artificielle, la medtech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus actifs en octobre.