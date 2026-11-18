Selon le rapport d'Atomico, le financement des start-up européennes devrait atteindre 81 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 62% par rapport aux 50 milliards de dollars investis en 2025.

Ce 18 novembre, le fonds de capital-risque britannique Atomico a dévoilé l'édition 2026 de son traditionnel rapport "State of European Tech". Réalisée avec le concours de sept fournisseurs de données (Listen Labs, Dealroom.co, Invest Europe, S&P Global Market Intelligence, PitchBook, Revelio Labs et Crunchbase), cette étude particulièrement riche offre un panorama des grandes tendances de la tech européenne. Voici ses cinq principaux enseignements.

Les levées de fonds devraient s'élever à 81 milliards de dollars en 2026

Le financement de la tech européenne devrait atteindre 81 milliards de dollars en 2026, soit le deuxième montant annuel le plus élevé enregistré depuis 2017 (année du premier rapport d'Atomico). Ce chiffre représente une hausse de 62% par rapport aux 50 milliards de dollars investis en 2025, et reste légèrement inférieur au record de 94 milliards de dollars atteint en 2021. De leur côté, les start-up françaises devraient capter 12,3 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de dollars en 2025. La France se hisse ainsi à la troisième place européenne en matière de financements.

© Atomico

13 tours de table ont atteint au moins un milliard de dollars

Malgré la nette augmentation des investissements, les capitaux se concentrent sur un nombre plus restreint de tours de table. Au cours des neuf premiers mois de 2026, 13 levées de fonds d'au moins un milliard de dollars ont été réalisées, soit davantage que sur les quatre années précédentes réunies. L'Europe a également enregistré la plus importante levée de fonds de son histoire, avec la série D record de 3 milliards d'euros réalisée par Mistral.

40 000 personnes ont créé une start-up en Europe en 2026

Le rapport estime qu'un nombre record de 40 000 personnes ont créé une entreprise technologique en Europe en 2026, soit une augmentation de 36% par rapport à 2025 et de 80% par rapport à 2024. "L’IA est en train de transformer le marché du travail et d’abaisser les barrières à l’entrée pour les créateurs d’entreprise de demain. Toute personne disposant d’un ordinateur portable et d’une idée peut désormais lancer un produit fonctionnel sans capital initial ni équipe. En effet, plus de 60% des fondateurs sont aujourd’hui des entrepreneurs indépendants, qui se lancent seuls", indique Atomico.

Les entreprises européennes atteignent les 100 millions de dollars d'ARR toujours plus vite

Parmi les dix entreprises recensées dans le rapport ayant atteint le seuil des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) le plus rapidement au monde, cinq sont européennes. Mieux encore, les deux premières places du classement sont occupées par des entreprises du Vieux continent : l'allemande Microagi, spécialisée dans la robotique, qui a franchi ce cap seulement six mois après son lancement, et la plateforme suédoise de vibe coding Lovable, qui y est parvenue en huit mois.

Les valorisations européennes grimpent, malgré un retard persistant sur les Etats-Unis

Les valorisations des start-up européennes progressent à presque tous les stades de financement en 2026, portées notamment par l'engouement des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Seule exception : le seed, où la valorisation médiane recule de 8% sur un an, à 6,3 millions de dollars. En série A, elle atteint 39 millions de dollars, et 118 millions de dollars en série B.

Malgré cette dynamique, les valorisations des start-up européennes restent à bonne distance de celles de leurs homologues américaines.