Ces techniques sont les seules qui marchent vraiment pour préserver une batterie de téléphone

Batteries à plat, bug intempestif, autonomie en berne… Vos appareils électroniques vous lâchent souvent en plein milieu d'une tâche ? Voici les astuces imparables pour optimiser l'autonomie de votre batterie.

Aujourd'hui, nous dépendons énormément de nos appareils électroniques tels que smartphones, tablettes et ordinateurs portables qui nous accompagnent partout au quotidien pour communiquer, travailler ou nous divertir. Leur autonomie est donc un élément crucial pour pouvoir les utiliser en mobilité, d'autant plus que les batteries perdent en capacité avec le temps et ont tendance à se décharger de plus en plus rapidement. Heureusement, de nombreux gestes simples permettent d'optimiser et de prolonger la durée de vie de la batterie de vos appareils.

Tout d'abord, il est conseillé d'éviter les charges excessives qui peuvent abîmer les batteries lithium-ion. En effet, une fois la charge complète atteinte à 100%, il vaut mieux débrancher l'appareil plutôt que de le laisser branché, car cela génère un effet mémoire néfaste. Attention cependant à ne pas laisser la batterie se décharger entièrement avant de la recharger non plus.

Ensuite, privilégiez toujours l'utilisation du chargeur d'origine fourni à l'achat de l'appareil plutôt que des chargeurs tiers, car la puissance délivrée sera parfaitement adaptée à votre batterie. Les chargeurs rapides sont notamment à proscrire car ils risquent de surchauffer la batterie et de l'abîmer à long terme. Pensez également à effectuer régulièrement les mises à jour logicielles de vos appareils, car elles contiennent souvent des optimisations au niveau de la gestion de la batterie permettant d'améliorer son autonomie. Désactiver les fonctionnalités gourmandes en énergie comme le GPS, le Bluetooth ou le wifi lorsque vous ne les utilisez pas peut aussi faire des merveilles.

Les batteries détestent les environnements trop chauds ou trop froids. Il est donc fortement déconseillé de laisser votre smartphone ou tablette dans une voiture en plein soleil l'été ou dehors par grand froid, sous peine d'accélérer le vieillissement de la batterie. D'autre part, pensez à désactiver un maximum de notifications non indispensables qui sollicitent en permanence le processeur et la connexion data de vos appareils, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Et n'oubliez pas de baisser la luminosité de l'écran, gros consommateur d'énergie, en activant si possible le mode sombre.

En adoptant toutes ces astuces, vous prolongerez considérablement la durée de vie des batteries de vos précieux appareils électroniques. Plus besoin de craindre la panne de batterie au mauvais moment, vous pourrez profiter pleinement de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pendant de longues années.