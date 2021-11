Collibra lève 250 millions de dollars et prépare son offre de data marketplace

La plateforme belge de gouvernance de données entend doubler ses effectifs à 2 000 collaborateurs dans les 18 à 24 prochains mois. Sa déclinaison cloud est disponible sur AWS et Google Cloud.

Plateforme de gouvernance de données d'entreprise d'origine belge, Collibra boucle un tour de table de série G à hauteur de 250 millions de dollars. Portant à plus de 700 millions les fonds glanés par la société depuis sa création en 2008, il hisse sa valorisation à 5,25 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars lors du précédent tour de table d'avril 2020. L'opération est menée par le bruxellois Sofina et le californien Sequoia. Tiger Global Management fait son entrée au capital, et les actionnaires existants (Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, Cconiq Capital et Index Ventures) remettent au pot.

La plateforme de Collibra est taillée pour piloter la data à l'échelle d'un grand groupe. Un guichet unique qui cartographie, classe et trace les informations, mais aussi gère leur mise en conformité avec les législations. En 2019, Collibra a amorcé son virage vers le nuage. Résultat : 80% de ses clients utilisent aujourd'hui sa déclinaison cloud. Un service managé qui est hébergé sur AWS et Google Cloud.

"En phase avec notre approche multicloud, nous annoncerons bientôt la disponibilité de cette offre sur Microsoft Azure", confie Felix Van de Maele, fondateur et CEO de Collibra.

Architecture de la solution (cliquer pour agrandir)

Sans surprise, l'un des principaux cas d'usage de Collibra est la migration vers le cloud. Une transformation dont l'un des prérequis est de maitriser la gouvernance et la sécurité des données déplacées. "Il s'agit là des missions premières de notre plateforme", insiste Felix Van de Maele. Collibra a signé des accords d'intégration avec plusieurs géants du data lake cloud-natif, dont Snowflake, Databricks et Google (en vue de lancer une passerelle vers son service BigQuery). En parallèle, la société a intégré la brique d'IA issue du rachat d'OwlDQ annoncé début 2021. Son rôle ? Détecter les anomalies au sein des données et générer automatiquement des règles de qualité pour les éviter.

2 000 salariés d'ici 2023

Collibra revendique 500 entreprises clientes à travers la planète. Ses secteurs clés ? La santé (7 des 10 principaux groupes pharmaceutiques mondiaux figurent parmi ses clients), la finance, le retail. Mais également, dans une moindre mesure, l'industrie manufacturière, les télécoms et le secteur public. En France, Axa, L'Oréal ou encore GRTgaz apparaissent parmi ses principales références.

Fort de son nouvel apport de fonds, Collibra compte s'étendre dans la gouvernance des données destinées au machine learning et dans le pilotage d'API. "Nous allons aussi développer des fonctionnalités de data marketplace. C'est un domaine très demandé par nos clients", ajoute Felix Van de Maele. Enfin, la société prévoit de renforcer ses forces de vente en l'Europe (avec l'Allemagne et le Royaume-Uni comme pays prioritaires), ainsi qu'aux Etats-Unis et en région Asie-Pacifique. De 1000 salariés aujourd'hui, elle entend doubler ce chiffre d'ici 18 à 24 mois.