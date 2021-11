Amazon s'ouvre plus largement au cloud hybride, mais pas au multicloud

Le provider entend faire d'AWS Marketplace une tête de pont pour faciliter le déploiement en local d'applications Kubernetes conçues initialement pour tourner sur son infrastructure de cloud public.

Applications métier, machine learning, IoT, data management... L'AWS Marketplace compte plus de 10 000 applications propulsées par plus de 1 600 éditeurs. Parmi les plus populaires figurent par exemple le CMS WordPress, les bases de données PostgreSQL et MySQL, ou encore les plateformes de données Databricks et Snowflakes. Amazon revendique plus de 310 000 clients inscrits à sa place de marché. A l'occasion d'AWS re:Invent 2021, qui se tient du 29 novembre au 3 décembre à Las Vegas, le groupe lance AWS Marketplace for Containers Anywhere. Avec cette brique, l'objectif du provider est de s'ouvrir plus largement au cloud hybride.

"Avec Containers Anywhere, nos clients peuvent désormais bénéficier d'applications Kubernetes proposées sur AWS Marketplace en vue de les déployer en interne", explique Channy Yun, principal developer advocate chez AWS. Le dispositif est disponible immédiatement sur toutes les régions cloud d'Amazon à travers le monde. L'entreprise de Jeff Bezos en profite pour annoncer une première série de produits commercialisées via Containers Anywhere sur sa place de marché. Parmi eux, on relève l'offre DevOps de JFrog, la plateforme de data management de Veeam (Kasten), le service d'observabilité de Prosimo ou encore la technologie de sécurité cloud-native de Palo Alto Networks.

S'ouvrir au cloud privé

"Containers Anywhere peut recourir à n'importe quel cluster Kubernetes managé par le client", précise Channy Yun. "Via ce nouveau mécanisme, vous disposez d'un catalogue unique de logiciels containérisés et déployables aussi bien sur AWS qu'en local." Nulle mention de la possibilité d'une mise en œuvre sur un cloud public tiers. Certes, Amazon ouvre grand la porte au cloud hybride en facilitant le portage d'applications de son écosystème sur des clouds privés, mais sans pour autant aller jusqu'au multicloud, même si le terme Anywhere peut le laisser croire.

Lors de l'annonce en avant-première d'EKS Anywhere il y a un an, le JDN était tombé dans le panneau (lire l'article publié à l'occasion de Re:Invent 2020 Amazon fait un premier pas vers le multicloud). "EKS Anywhere est une option de déploiement d'Amazon EKS (l'offre historique de Kubernetes as a Service d'AWS, ndlr) permettant d'opérer des clusters Kubernetes en local", confirme Channy Yun. La version finale d'EKS Anywhere a été lancée en septembre 2021. Certes, cette brique peut être techniquement installée chez un autre provider cloud, mais l'accès au service de maintenance d'AWS devient alors impossible (comme le stipule sa grille tarifaire), empêchant de facto tout déploiement d'application un tant soit peu critique. On notera au passage que le prix d'entrée de cette prestation s'élève à 18 000 dollars par cluster et par an, à condition de s'engager sur une durée de trois ans.

Le paradoxe open source

Il n'en demeure pas moins un paradoxe. EKS comme EKS Anywhere reposent sur la distribution Kubernetes open source d'Amazon (EKS Distro). Publiée sur GitHub sous licence Apache 2.0, elle suit d'après AWS le même cycle de mise à jour que les deux services de KaaS. Conclusion : une entreprise peut s'en saisir pour déployer son propre KaaS où elle le souhaite, y compris sur un autre cloud que celui d'Amazon, évidemment (là encore) sans possibilité de support. Toujours à l'occasion de son événement mondial 2021, AWS a d'ailleurs ajouté une nouvelle couche open source à EKS en annonçant Karpenter : une brique d'autoscaling (également sous licence Apache 2.0) permettant de dimensionner à la volée, en mode just-in-time, les ressources de calcul d'AWS en fonction du trafic.

Des fournisseurs de cloud proposent-ils des services Kubernetes multicloud ? Il en existe au moins un : le français Scaleway. La filiale cloud d'Iliad a lancé fin octobre 2021 l'offre Kapsule. Un KaaS qui est taillé pour déployer et exploiter un ou plusieurs clusters Kubernetes pouvant recourir à la fois à des instances de Scaleway et celles d'autres providers cloud.