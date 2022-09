OVH inaugure son nouveau data center à Strasbourg

Suite à l'incendie qui a en partie détruit son campus de Strasbourg dans la nuit du 10 mars 2021, le groupe d'Octave Klaba n'a pas chômé. 16 mois plus tard, il ouvre un tout nouveau centre de données sur le site.

Le 10 mars 2021, le campus d'OVHCloud à Strasbourg était touché par un incendie détruisant un des datacenters du site et endommageant un second. Dans la foulée, le groupe s'est attelé à ériger un tout nouveau centre de données. 16 mois plus tard, Strasbourg 5 (SBG5) est opérationnel. Offrant une capacité de 16 000 serveurs, il a été inauguré ce 12 septembre 2022.

"SBG5 est le premier datacenter dont la conception est issue du plan hyper résilience, un investissement de 30 millions d'euros défini dès avril 2021", indique un porte-parole d'OVHCloud "Concrètement, le site d'une superficie de 1 700 m2 totalise 19 salles isolées. Elles bénéficient de maçonneries compartimentant les différents segments pour offrir une résistance à deux heures au feu. Le système d'extinction des incendies au gaz répond au standard APSAD R13 et les détecteurs de fumées VESDA respectent le standard APSAD R7. Les sept salles de puissance et les trois salles dédiées aux batteries sont situées à l'extérieur du bâtiment."

En parallèle, le groupe s'engage à "lancer un nouveau data center dédié aux sauvegardes de données brutes (snapshots) et distant des sites d'exploitation des services." Déployé dans un premier temps pour les clients français, ce dispositif sera généralisé à l'ensemble de ses services et de localisations.

100 millions d'euros d'investissement par an

"Nous investissons 100 millions d'euros par an dans notre R&D et le développement de nos solutions", indique pour l'occasion Octave Klaba, président d'OVHCloud. Le groupe de Roubaix confirme par ailleurs son intention d'ouvrir 15 nouveaux data centers à l'horizon 2024. Ce qui porterait à 48 le nombre de centres de données opérés par l'entreprise à travers la planète.

OVHCloud prévoit notamment de déployer de nouveaux data centers en France, à Roubaix (RBX10) et à Gravelines (GRA4). Au premier semestre 2023, une région répartie sur trois data centres sera lancée en Ile-de-France. Au troisième trimestre 2023, le campus de Limburg en Allemagne accueillera LIM4. La même année, un neuvième centre de données (BHS9) sera mis en œuvre sur le site de Beauharnois au Canada, et un autre à Toronto. Enfin dès 2023, un deuxième data center sera inauguré à Singapour​, ainsi qu'une première infrastructure de serveurs à Mumbai en Inde. Enfin, un nouveau campus distant sera érigé en Allemagne, avec une mise en service prévue pour 2024.

L'inauguration s'est faite en présence du commissaire responsable du marché intérieur Thierry Breton, et de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Au sein du centre de données, OVHCloud a intégré un tout nouveau système de refroidissement des serveurs par l'eau permettant de réduire de 35% la consommation d'énergie comparé aux procédés qu'il utilisait précédemment.