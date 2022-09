"LTE-M : SFR officialise le lancement de son réseau"

A l'occasion du salon Sido à Lyon, l'opérateur précise le détail de son offre. Son réseau LTE-M couvrira 99% de la population française fin 2022.

[Mis à jour le jeudi 15 septembre à 10h45] SFR présente officiellement à ses clients, à l'occasion du Sido, son réseau LTE-M. L'opérateur français, qui avait annoncé en avril dernier sa volonté de proposer ce réseau IoT (lire notre interview "SFR Business va déployer du LTE-M" ), a travaillé avec plusieurs équipementiers pour concrétiser son projet. Depuis la fin du mois d'août, les grandes agglomérations du sud de l'Hexagone sont couvertes. La région nord-ouest et les grandes agglomérations du nord sont presque entièrement déployées, il ne manquera plus que le nord-est de la France. L'objectif est de couvrir 99% de la population à la fin de l'année. De premiers clients ont déjà demandé des cartes de test pour trois mois afin de valider la configuration de leur terminal et la couverture, avant de passer commande. "Nous avons des forfaits qui vont de 500 kilo-octets à 1 giga-octet. Les tarifs sont dégressifs en fonction de la quantité d'objets connectés déployés", précise Philippe Mermet, responsable marketing IoT chez SFR. L'opérateur a inclus le NB-IoT dans les abonnements LTE-M. "Pour les clients qui ont des objets supportant les deux technologies, cela leur permettra de passer rapidement d'une technologie à l'autre en fonction du cas d'usage ou du contexte, pas exemple pour un besoin ponctuel de plus de débit pour une mise à jour de firmware de leurs objets", ajoute Philippe Mermet. Des accords de roaming seront prochainement mis en place par SFR avec des opérateurs étrangers afin de proposer aux clients une couverture internationale.

Qu'est-ce que le réseau LTE-M ?

Le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines) a été conçu pour l'IoT. Standardisé et pérenne, ce réseau utilise les réseaux 4G existants et fonctionne sur fréquences basses (typiquement 800 MHz) et grâce au protocole CAT-M1 qui permet d'améliorer l'accessibilité de tous les objets connectés. Le LTE-M optimise également la consommation énergétique de ces objets grâce entre autres à la mise en veille (Power Saving Mode). C'est aussi une solution sécurisée puisque qu'elle s'appuie sur l'authentification des cartes SIM. Chaque opérateur utilise ses propres fréquences licenciées.

LTE-M VS NB-IoT

Le LTE-M se différencie du NB-IoT par une plus faible latence, un meilleur débit et une meilleure gestion de la mobilité. il correspond aux usages nécessitant en général de plus gros volumes de données, par exemple pour des systèmes de sécurité connectés, ou pour des usages en mobilité. Avec une meilleure efficacité énergétique et une pénétration indoor plus élevée, le NB-loT (NarrowBand Internet of Things) reste pour sa part mieux adapté aux déploiements massif d'objets fixes sur batterie, comme les compteurs d’eau ou de gaz connectés. Pour SFR, "les deux technologies sont complémentaires, chacune répond à des cas d'usage différents", explique Philippe Mermet, responsable marketing IoT chez SFR.

Couverture du réseau en France

En 2019, l’opérateur Orange affirmait couvrir 98% de la population française en LTE-M. En septembre 2021, Bouygues Telecom a annoncé le lancement de son réseau LTE-M. SFR a suivi un an plus tard, en présentant en septembre 2022 son offre.