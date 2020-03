Microsoft Teams : place à l'investissement massif pour ne pas décevoir

Microsoft doit se donner les moyens d'amortir le choc : c'est l'avis de Futurum Research. Avec le passage au télétravail, la messagerie d'équipe est passée de 32 à 44 millions d'utilisateurs.

[Mis à jour le jeudi 24 mars 2020 à 15h30] Face au confinement des salariés en télétravail, les entreprises déjà équipées d'Office 365 se tournent massivement vers la messagerie collaborative Microsoft Teams, incluse dans la suite. C'est l'explosion. Du 11 au 18 mars 2020, la plateforme enregistre 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens supplémentaires, pour se hisser à 44 millions. Lors de cette montée en charge fulgurante et inédite, l'application a été touchée par des dysfonctionnements le 16 mars pendant plusieurs heures. Microsoft a indiqué avoir réglé le problème dans le nuit du 16 ou 17 mars. "Microsoft doit s'assurer qu'il a la capacité d'accueillir tous ces nouveaux clients et que ses produits et services fonctionnent bien", prévient Daniel Newman, analyste principal et partenaire fondateur du cabinet Futurum Research, dans les colonnes de Business Insider. "Evidemment, cet investissement massif concerne les outils de collaboration et de productivité, mais aussi les capacités de plateforme et d'infrastructure (qui les font tourner, ndlr)."

L'information intervient à l'heure où Microsoft Teams fête son troisième anniversaire. Pour l'occasion, Microsoft officialise le lancement d'une stratégie de verticalisation visant à proposer des fonctionnalités ciblant différents secteurs. Le premier domaine visé est l'industrie, avec à la clé l'intégration de l'outil de team messaging aux casques de protection connectés de RealWear. Plusieurs nouveautés sont dévoilées en parallèle. Au programme : la possibilité de consulter et saisir les messages en mode déconnecté, mais aussi d'isoler les fils de conversation dans des fenêtres pour pouvoir en gérer plusieurs simultanément. Pour optimiser le confort des réunions à distance, Microsoft Teams est par ailleurs équipé d'un dispositif de réduction du bruit de fond ou encore d'une fonction d'alerte pour permettre aux participant de demander la parole. Pour finir, l'éditeur américain annonce Microsoft 365 Business Voice. Pour l'heure disponible uniquement aux Etats-Unis, "cette offre qui cible les PME permet d'équiper Teams d'un système de téléphonie complet", indique pour finir Jared Spataro.

Focalisée sur le travail d’équipe à l'instar de son principal rival Slack, Microsoft Teams est une plateforme collaborative qui centralise et fluidifie les échanges des équipes de travail en remplaçant les traditionnels messages par e-mail par des conversations en temps réel. Les discussions se font au travers de messages instantanés ou par conférences vidéo. Teams est nativement intégré aux solutions Office 365 et Skype, et permet l’ajout de documents qui peuvent être écrits et modifiés par plusieurs personnes simultanément tout en étant stockés de manière sécurisée grâce à un espace cloud. Microsoft Teams regroupe ainsi tous les outils permettant de mieux travailler ensemble à distance.

Vous pouvez télécharger l'application Microsoft Teams sur un ordinateur de bureau (Windows et Mac) ainsi que sur un terminal mobile depuis cette page. Les mises à jour de la plateforme sont effectuées automatiquement.

Le client web de Microsoft Teams est disponible à cette adresse. Pour une connexion depuis un smartphone ou une tablette, vous pouvez utiliser l'application Microsoft Teams Android ou bien l'application Microsoft Teams iOS.

Tout d’abord, il est nécessaire de télécharger le logiciel sur un PC portable, un PC mobile, un smartphone ou une tablette tactile, car Microsoft Teams n’est pas un service 100% web. Une fois le logiciel installé sur la machine, il suffit de lancer Teams puis de se connecter avec un nom d’utilisateur Office 365. En cliquant sur l’onglet "Rejoindre ou créer une équipe", il est possible soit de constituer une nouvelle équipe de travail, soit d’être intégré à une équipe existante dans l’entreprise.

En tant que membre d’une équipe, il est ensuite possible de créer ou de rejoindre des "canaux". Ils permettent de classer les messages échangés par thématiques autour d’un projet ou d’une branche de l’entreprise qui vont regrouper toutes les conversations afférentes à ce projet ou à cette division.

Un utilisateur peut créer jusqu’à 250 équipes à partir de son compte, et chaque équipe peut contenir jusqu’à 5 000 membres. Au sein d’une même équipe, 200 canaux peuvent être créés pour distinguer les projets et organiser les conversations. Evidemment, ces possibilités ne sont pas accessibles dans la version d'entrée de gamme, gratuite, dont le nombre d'utilisateurs sera limité (voir le détail ci-dessous).

Comme indiqué plus haut, Microsoft Teams passe par l'installation de l'application éponyme qui est téléchargeable gratuitement et disponible pour Windows, iOS ou Android. L’outil peut aussi faire l’objet d’une mise à niveau à partir de Skype Entreprise dans les sociétés qui utilisaient ce service jusqu’ici. Pour une utilisation optimale de Teams, il est recommandé de déployer au préalable la messagerie Exchange Online et l'outil de gestion de contenus d'entreprise SharePoint Online.

Une version en ligne de Microsoft Teams est disponible, mais celle-ci ne prend en charge qu’une partie des fonctionnalités seulement, et elle n’est pas nécessairement compatible avec tous les navigateurs. Cependant, Microsoft force désormais l’installation du logiciel sur le terminal fixe ou mobile pour les nouveaux comptes comme pour les comptes existants. Pour ceux et celles utilisant Microsoft Teams Online, l’installation du logiciel est donc obligatoire.

Microsoft propose une version gratuite de Microsoft Teams. Ciblant les PME, elle se limite à 300 utilisateurs, avec à la clé une capacité de stockage incluse de 2 Go par utilisateur et 10 Go de stockage partagé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l'offre payante passe par une souscription à Office 365. Le forfait d'entrée d'Office 365 de gamme incluant Teams (Office 365 Business Essentials) s'élève à environ 5,10 euros par utilisateur et par mois. Ce forfait comprend, en plus de Teams, la messagerie Exchange, une capacité d'1 To de stockage (sur OneDrive) et Skype Entreprise. De son côté, la version standard de Slack qui, rappelons le, offre lui-aussi une édition gratuite, s'élève à 6,67 dollars par utilisateur et par mois.