"Front : le Slack de la relation client lève 65 millions de dollars"

La plateforme de messagerie multicanale porte sa valorisation à 1,7 milliard de dollars. Fondée par deux français, elle est basée à San Francisco.

[Mise à jour le mercredi 29 juin 2022 à 16h52] Messagerie multicanale inspirée de Slack, Front boucle un tour de table de 65 millions de dollars. Une opération qui valorise l'entreprise de San Francisco à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Elle porte à 144 millions de dollars le total des fonds glanés par la société depuis sa création en 2013. Installée à San Francisco, Front, qui a été fondée par deux français, compte profiter de son nouvel apport pour passer d'une orientation TPE vers un positionnement axé vers les entreprises de taille moyenne et grande. D'un outil collaboratif ciblant les équipes de vente, Front entend s'ériger en parallèle en une plateforme, plus globale, de communication client (dixit Les Echos). Les fonds levés seront consacrés à ce repositionnement, mais également au renforcement des effectifs de l'éditeur sur ses deux bureaux européens, de Paris et Dublin.

Front, c'est quoi ?

Fondé à Paris en 2013, Front est à l'origine destiné aux équipes de support client et aux équipes commerciales qui utilisent de façon soutenue différentes boîtes mail et applications de messagerie. Front offre un service centralisant la gestion des e-mails, mais aussi des messages reçus sur les réseaux sociaux. Il intègre également une messagerie interne, un agenda, ainsi qu’un chat pour site web.

Disponible en SaaS et sous forme d'applications Android, iOS, macOS et Windows, la solution permet de fédérer plusieurs canaux de messagerie (mail, Messenger, SMS, Twitter...) et de les gérer en équipe pour en optimiser les temps de traitement. Front a été lancé par deux Français : Mathilde Collin (PDG) et Laurent Perrin (directeur technique). Revendiquant 8000 clients, la société affiche Airbnb, Better.com, Bubble, Hootsuite, Lydia, Lyft ou encore Shopify parmi ses références.

Quelles sont les fonctionnalités de Front ?

Front est doté d’une messagerie collaborative qui permet de mieux communiquer entre membres d’une même équipe. Elle permet de synchroniser différentes adresses mail au sein d’une même interface, et de programmer et d'affecter facilement des messages. Les applications de CRM peuvent également être intégrées à Front. L’outil met également à disposition un agenda intégré basé sur une technologie de prise de rendez-vous automatique.

Quels sont les cas d'usage de Front ?

L’outil Front convient particulièrement aux utilisateurs souhaitant réunir leurs différentes boîtes mail en une seule et même application. Il permet de gagner du temps et de faciliter la communication des équipes commerciales. Les messages et les données du CRM sont accessibles en quelques clics, et peuvent être partagés entre les membres d’une même équipe.

Quel est le prix de Front ?

A la différence de Slack, Front ne repose pas sur un modèle freemium. Pour utiliser Front, il faudra forcément payer. L'application ne propose pas de version gratuite. Le prix de son édition d'entrée de gamme (Front Starter) s'élève à 19 dollars par mois et par utilisateur. Elle intègre des fonctionnalités de messagerie multicanale (Office 365, Outlook, Gmail, Twitter, SMS...), de chat et de calendrier.

Pour 49 dollars par mois et par utilisateur, Front Growth permet en plus de s'intégrer au CRM de Salesforce ou de Hubspot, et donne accès à un moteur de workflow et une console analytics. Quant à l'édition Front Scale dont le tarif est de 99 dollars par mois et par utilisateur, elle s'accompagne d'un service d'accompagnement et de support personnalisé.

Quelles sont les alternatives à Front ?

Front compte sur le marché quelques alternatives proposant des fonctionnalités assez similaires comme la messagerie interne ou la gestion des mails et du CRM. Il s’agit notamment de Slack, de Crisp ou encore de ClientFlow.

Pour le moment, Front dispose uniquement d’une version en anglais. L'interface étant toutefois intuitive, les utilisateurs francophones pourront l’utiliser sans problème s'ils maîtrisent quelques termes de base dédiés à l'envoi et à la gestion de messages.