Unipile lève 750 000 euros et cible les Etats-Unis

L'application qui centralise les principaux canaux de communication au sein d'une interface unique mobilise 1,5 million d'euros auprès de 25 business angels et via un prêt de la BPI.

Unipile passe un cap. L'entreprise roannaise, lancée en 2020, obtient 1,5 million d'euros pour accélérer le développement technologique et commercial de son agrégateur de messagerie. La moitié de cette somme provient de 25 business angels et correspond à un apport en capital, l'autre prend la forme d'un prêt attribué par la BPI. Tous ont été séduits par le service proposé par Unipile : regrouper les principales sources de messages (LinkedIn, WhatsApp, emails…) au sein d'une même application.

Un service qui permet aux entreprises de réaliser "des gains en productivité" selon Julien Crépieux, CEO et co-fondateur de Unipile : "En plus d'être stressante et chronophage, la gestion des messageries est devenue un enjeu crucial et stratégique pour n'importe quelle organisation." Mais l'application ne se contente pas seulement de regrouper les canaux de communication au sein d'une même interface. Unipile connecte les agendas avec les messageries afin de planifier les actions directement après réception des messages. Elle propose aussi des réponses automatiques générées par ChatGPT.

L'application est déjà utilisée par près de 3 000 professionnels, dont la moitié se trouve à l'étranger : en Allemagne, en Espagne, en Italie mais aussi aux Etats-Unis. La levée de fonds devrait d'ailleurs permettre à Unipile de s'implanter davantage outre-Atlantique. L'entreprise prévoit l'ouverture d'un bureau à San Francisco à l'horizon 2025.

Hormis ce déploiement à l'international, la levée de fonds va permettre une dizaine de recrutements pour "renforcer l'équipe technique et l'équipe produit". Elle va également permettre à Unipile d'intégrer "des nouveaux canaux de communication et des nouvelles fonctionnalités" pour proposer une application toujours plus innovante.