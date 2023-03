Lunii, éditeur de livres audios, lève 10,8 millions d'euros

La scale-up française va notamment profiter de cette levée de fonds pour augmenter son catalogue et initier son développement à l'international.

Dix ans après sa création, Lunii lève 10,8 millions d'euros en série B. Ce nouveau tour de table, effectué auprès de ses investisseurs historiques ARJO, BNPP Dev, Educapital, et d'un nouveau venu, Emmanuel Mounier (Unique Heritage Media), permettra à la start-up "d'accélérer son développement et d'initier son internationalisation, tout en restant fidèle à ses engagements RSE".

Lunii, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2022, va pouvoir ainsi augmenter son catalogue (qui compte 384 livres audios interactifs) pour "mettre l'imaginaire au cœur du développement des enfants." En outre, la levée de fonds va permettre à l'entreprise de "signer des partenariats éditoriaux ambitieux", d'affirmer ses "engagements pour le développement durable" et de débuter son "internationalisation". En effet, Lunii prévoit de se lancer sur les marchés italiens et canadiens.

Ce tour de table marque aussi la conclusion d'un partenariat avec Unique Heritage Media (UHM). Ce groupe de médias et d'édition dédié à la jeunesse et la connaissance prend d'ailleurs la participation principale dans la levée de fonds. Ce partenariat renforcé comprend à la fois des volets créatifs, marketing et commerciaux. L'entrée d'UHM dans le capital est particulièrement saluée par Maëlle Chassard, cofondatrice de Lunii : "C'est un partenariat qui fait sens car l'éducation des enfants nous réunit."