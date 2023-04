Open Day, l'événement de Finance Innovation, aura lieu le 20 avril

Finance Innovation organise l'Open Day, une journée dédiée à l'Open Finance, le 20 avril au Cloud Business Center.

L'Open Banking a ouvert la voie à l'Open Finance. Mais ce concept récent, dont les contours restent encore à définir, mérite certains éclaircissements. Pour cela, Finance Innovation, leader français de l'accompagnement des start-up financières, organise l'Open Day le 20 avril au Cloud Business Center (Paris 2e).

L'Open Finance découle de l'Open Banking, qui permet à tous les acteurs et notamment les fintechs d'accéder aux données bancaires des consommateurs. L'Open Finance élargit ce concept en rendant accessible les données de tous les types de services financiers (livrets d'épargne, compte titre, assurance-vie, PEA…)

Mais l'Open Finance demeure un concept très récent. C'est pourquoi Finance Innovation propose une journée portes ouvertes qui constituera "une première plongée dans cet univers en ébullition" : "Il reste encore beaucoup à faire, à construire, et à faciliter dans ce domaine".

Entre 9h et 17h30, une dizaine de conférences vont se succéder pour cet Open Day. Celle intitulée "Open Finance = Open Bar ?" ouvrira la journée. On retrouvera ensuite la conférence "Open Finance : Quels services financiers et quelles opportunités à destination des particuliers ? " ou encore​ "L'Open Finance, un facteur d'innovation pour les entreprises ?".

Pour animer ces conférences, une quarantaine d'intervenants prendront part à l'Open Day, notamment Julien Achard, CEO d'OpenbanQ, ou encore Cyril Armange, directeur général adjoint de Finance Innovation. Pour écouter ces experts et assister à l'Open Day, vous pouvez vous inscrire ici.