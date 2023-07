Info JDN : Squadeasy lève 1,8 million d'euros et fait entrer Blast.Club à son capital

Squadeasy a séduit le fonds créé par Anthony Bourbon pour assurer sa transformation d'une plateforme de défis sportifs à un outil de gestion de la performance environnementale.

La start-up parisienne Squadeasy annonce aujourd'hui en exclusivité pour le JDN une levée de fonds de 1,8 million d'euros réalisée principalement auprès de Blast.Club, le fonds créé par Anthony Bourbon. Une dizaine de business angels ont également participé à hauteur de 300 000 euros. Il y a quatre ans, l'entreprise avait réalisé une levée de 900 000 euros auprès de Malakoff Humanis.

Squadeasy a créé une plateforme SaaS visant à transformer le comportement des collaborateurs d'entreprise en faveur d'une mobilité durable. Pour y parvenir, l'entreprise mise sur la gamification en proposant des expériences ludiques et collaboratives. "Notre plateforme s'apparente à la fois à un jeu pour les utilisateurs mais c'est aussi un outil de gestion pour l'entreprise", confie le fondateur Brice Chapignac au JDN. Alors que l'attractivité et la rétention des talents est devenu un enjeu stratégique, la plateforme permet notamment de mesurer, via des indicateurs, l'engagement RH, la productivité, ou encore l'amélioration de la cohésion sociale, etc.

Spécialisée historiquement dans les défis sportifs, Squadeasy propose désormais aux entreprises de réduire leur bilan carbone en incitant leurs collaborateurs à prendre de nouvelles habitudes, en se rendant par exemple sur leur lieu de travail en vélo ou à pied. Le fonctionnement est simple : après avoir composé des équipes de dix personnes, les collaborateurs vont pouvoir relever quotidiennement et à distance des défis individuels ou en équipes avec, à la clé, la possibilité de remporter des médailles virtuelles ou des récompenses collectives solidaires. Ces défis et rewards peuvent être paramétrés par l'entreprise via une plateforme dédiée à la gestion de l'expérience.

"Nous avons beaucoup étudié les articles de recherche autour de la motivation afin de comprendre quels étaient les meilleurs leviers d'engagement", explique Brice Chapignac. Un travail sur la psychologie humaine qui semble porter ses fruits aujourd'hui puisque la start-up revendique un taux d'adoption moyen de 70% par les collaborateurs de ses 200 entreprises clientes, alors même que son usage est logiquement facultatif.

Décarbonation : un marché d'avenir

"Nous permettons à nos clients de mesurer le CO2 économisé grâce à notre plateforme en leur fournissant un bilan détaillé", insiste Brice Chapignac. La start-up a en effet investi pendant plusieurs années dans sa R&D afin d'être capable de tracker avec précision les déplacements des utilisateurs qui participent à un défi.

Si ces données sont utiles pour communiquer autour d'actions en faveur de l'environnement, elles ont pris une valeur inestimable depuis que les entreprises ont l'obligation d'agir sur leur impact environnemental, que ce soit sous la contrainte de la loi LOM ou de la directive européenne CSRD. Dans un contexte législatif français et européen qui devrait continuer à se durcir pour accélérer la décarbonation des entreprises, Squadeasy se positionne donc sur une tendance à long terme. "Les grands groupes devront se réinventer très rapidement et seront prêts à payer pour ce type de solutions", anticipe Anthony Bourbon, fondateur de Blast.Club et Feed.

Utilisée dans plus de 90 pays, la plateforme a su séduire des grands groupes mais aussi des ONG, des villes et des départements. "Squadeasy s'adresse à tous ceux qui souhaitent engager leurs communautés vers une mobilité plus durable", résume son fondateur. La start-up réalise déjà près de 115 000 euros de CA mensuel récurrent (MRR). Elle souhaite doubler ce montant d'ici juillet 2024 et atteindre la rentabilité en décembre 2024. Son modèle de revenus, basé sur un abonnement annuel, a également le mérite d'afficher un taux de churn peu élevé.

Avec cette nouvelle injection de liquidités, l'entreprise veut se structurer pour concentrer ses efforts sur les entreprises de plus de 1 000 collaborateurs. En plus de disposer d'un budget conséquent, ces clients grands comptes devront progressivement s'intéresser à la réduction de leurs émissions de CO2 alors que la législation européenne concerne actuellement les entreprises de plus de 250 employés.

Enfin, Squadeasy mise sur l'international pour accélérer son développement, sans toutefois envisager d'ouvrir des bureaux à l'étranger pour le moment. L'entreprise a d'ailleurs déjà signé plusieurs contrats en Belgique, en Allemagne et en Suisse et prévoit d'augmenter de 50% son nombre de collaborateurs pour atteindre 30 collaborateurs en CDI dans les prochains mois.

"La vision de l'équipe de Squadeasy nous a séduit car la plateforme prend à la fois en considération les utilisateurs finaux tout en répondant aux besoins actuels des entreprises", explique Anthony Bourbon pour qui la start-up B2B2C "mélange le meilleur des deux mondes".