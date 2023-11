Waltio, le spécialiste de la déclaration fiscale crypto, lève 1,8 million d'euros

La start-up française ambitionne d'étendre ses activités en Europe, et annonce de nouveaux outils afin de faciliter le suivi des opérations liées aux crypto-actifs.

Dans le contexte actuel de bear market que traverse l'écosystème crypto, les levées de fonds se font rares. Waltio fait donc figure d'exception. La start-up française spécialisée dans la fiscalité des crypto-actifs a annoncé ce lundi une levée de fonds de 1,8 million d'euros.

Parmi les investisseurs, on trouve des acteurs majeurs de l'écosystème français comme Owen Simonin (plus connu sous le nom de Hasheur), Julien Bouteloup, à la tête du fonds d'investissement Stake capital, l'entrepreneur Joan Burkovic, ou encore le Crédit Agricole.

Des ambitions européennes

"Nous avons l'ambition de nous développer, et avions besoin de financement supplémentaire", explique Pierre Morizot, cofondateur et CEO de Waltio, au Journal du Net. "Le premier enjeu pour nous, et d'améliorer et de développer nos produits, notamment en améliorant les outils de suivi des transactions, en prenant mieux en compte la DeFi ou encore les transactions on-chain".

La volonté des dirigeants de l'entreprise est également d'offrir aux clients de Waltio des services tout au long de l'année, et pas seulement au moment des déclarations de revenus.

Des fonctionnalités de planification fiscale et de suivi de portefeuille vont ainsi venir compléter l'offre actuelle.

Cet apport de liquidités va également permettre à Waltio de financer son développement en en Belgique et en Espagne, des marchés sur lesquels la start-up s'est récemment implantée. L'ambition, dans un second temps, étant de s'implanter sur l'ensemble des principaux marchés européens.

Après avoir connu une croissance exponentielle entre 2019 et 2021, profitant de l'euphorie qui prédominant alors sur les marchés, Waltio a vu ses activités se stabiliser en 2022, comme l'ensemble des acteurs de l'écosystème crypto.

Comptant actuellement 17 salariés et revendiquant 25 000 clients actifs, la start-up ambitionne de reprendre sa marche en avant, boosté par l'apport de liquidité conséquent qu'elle vient d'obtenir.

Un leader dans le domaine de la fiscalité crypto

Fondée en 2019, Waltio est aujourd'hui l'un des seuls acteurs français à proposer des outils d'assistance à la déclaration fiscale des crypto-monnaie. Un secteur de niche à l'heure actuelle, mais qui pourrait se développer dans l'éventualité d'un nouveau bull run.

"L'impact du marché est significatif pour nous : une augmentation du nombre de personnes réalisant des plus-values se traduit par une croissance de notre clientèle", explique Pierre Morizot. "Toutefois, il devient de plus en plus évident pour les individus qu'il est nécessaire de suivre régulièrement leurs opérations. Nombre de nos utilisateurs qui n'effectuent pas d'opérations imposables souhaitent tout de même tracer leurs transactions, afin de rester à jour au moment de leur déclaration fiscale".

En plus de fournir des formulaires préremplis et des outils de stratégie fiscale, Waltio offre un suivi de portefeuille et des documents prêts à l'emploi en cas de contrôle fiscal. Le service est disponible en plusieurs formules, adaptées aux besoins de différents utilisateurs, allant de la formule gratuite à la formule premium avec des solutions sur mesure pour les plus gros clients.

Waltio est actuellement compatible avec près de 200 plateformes d'échanges centralisées et blockchains. Il est également possible, le cas échéant, de renseigner manuellement ses opérations.

"Notre solution prend en compte tous les types d'opérations, chacune ayant un impact fiscal différent", explique Pierre Morizot. "Nous avons également pour rôle de diffuser des informations agrégées sur les tendances du marché afin de veiller à l'adéquation des lois en vigueur, ce qui implique des ajustements constants".

Afin de rester confirme aux réglementations fiscales en vigueur, une équipe de juristes au sein de la start-up effectue une veille constante. "Nous sommes convaincus que l'adoption massive va se aire via des outils de compliance, de traçabilité, en équipant le web3 de données de meilleurs qualités", explique Pierre Morizot.