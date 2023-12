BONK, PEPE, Dogecoin... Pourquoi les meme coins ne meurent jamais

Le regain d'optimisme sur les marchés crypto a notamment profité aux meme coins, ces cryptomonnaies sans véritable utilité mais qui parviennent à rassembler de vaste communautés.

On les croyait morts et enterrés, mais ils se portent désormais mieux que jamais. Après s'être imposés comme l'un des phénomènes les plus marquants du précédent bull run, les meme coins comptent parmi les principaux bénéficiaires de la reprise des marchés crypto en cette fin 2023.

L'historique Dogecoin, le meme coin originel, reste le leader incontesté de la catégorie, se classant même dans le top 10 des cryptomonnaies en termes de market cap. On retrouve ensuite Shiba Inu, sensation du dernier bull run, qui se place quant à lui dans le top 20. PEPE Coin, basé sur le célèbre mème de la grenouille, a lui aussi connu un regain d'intérêt début décembre.

Et on a même vu de nouveaux acteurs parvenir à capter l'attention des investisseurs. Le BONK est ainsi le meme coin qui a connu la progression la plus spectaculaire ces dernières semaines, propulsé par le retour en grâce de Solana, écosystème auquel il appartient. Son listing sur Coinbase, le 14 décembre dernier, a ainsi été le 12e le plus important de tous les temps en termes de volume d'échanges, avec 238 millions de dollars échangés le premier jour. Une performance impressionnante, lorsqu'on sait que plus de 270 tokens ont été listés sur la plateforme depuis 2015. BONK a aussi profité d'une opération promotionnelle lancée par Solana pour le lancement de son smartphone le 15 décembre. Chaque acquéreur s'était en effet vu promettre 30 millions de BONK, soit environ 700 dollars (641 euros) au moment du lancement de l'offre… alors que le téléphone coûte 599 dollars.

"Les meme coins captent l'attention et le cœur des gens, en raison de leur côté ludique et de leur ancrage dans la culture populaire, mais aussi parce qu'ils créent un sentiment de communauté", explique Maxime Baron, CEO de Hash Consulting, agence marketing Web3. "Ils sont faciles d'accès et démocratiques, attirant ainsi un large éventail d'investisseurs. Et leur popularité est amplifiée par les réseaux sociaux, qui leur permettent de devenir viraux rapidement".

Dogecoin, le meme coin originel

L'agrégateur de cryptomonnaies CoinMarketCap répertorie à ce jour plus de 1 300 meme coins. Cependant, seules une cinquantaine ont une valeur significative à ce jour. Un nombre qui reste non négligeable, et prouve que ces cryptommonaies sans véritable utilité sont plus qu'une mode passagère.

Le premier meme coin, historiquement, est le Dogecoin, qui a fêté cette année ses dix ans. Créé en 2013 par deux ingénieurs, Billy Markus et Jackson Palmer, il a été initialement conçu comme une parodie du Bitcoin, à une époque où les cryptomonnaies commençaient à se faire connaître. Le Dogecoin est basé sur un mème alors très en vogue sur Internet, représentant un chien Shiba Inu. La propriétaire de ce chien avait partagé de nombreuses photos de lui sur Internet en 2010, devenues virales. La photo du chien, décédé en 2017, était la plupart du temps accompagnée d'inscriptions brèves et parfois mal écrites, en police Comic Sans MS.

Cette cryptomonnaie est un dérivé de Litecoin, lui-même est issu d'un hard fork de Bitcoin. Elle a posé les bases de ce que sont les memecoins aujourd'hui : des cryptomonnaies dénuées de véritable utilité ou feuille de route, dont le principal attrait réside dans leur aspect divertissant. Cependant, les meme coins trouvent parfois une véritable utilité. Le succès de Dogecoin doit ainsi beaucoup au fait qu'il ait été adopté au départ par les utilisateurs de la plateforme Reddit, qui s'en servaient pour récompenser les publications les plus pertinentes.

Des opérations de levées de fonds en faveur de causes ont également été lancées à l'époque : en 2014, la communauté Dogecoin a ainsi collecté près de 27 millions de DOGE pour financer la participation de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, ainsi que 40 millions de DOGE pour améliorer l'accès à l'eau potable au Kenya.

Mais ce qui a vraiment fait décoller le Dogecoin, ce sont les tweets de soutien d'Elon Musk, à partir de 2020. Avant de racheter Twitter, le sulfureux milliardaire était l'un de ses utilisateurs les plus en vue, et y faisait activement la promotion du Dogecoin. Il est même allé jusqu'à introduire - brièvement - les paiements en Dogecoin pour les produits dérivés de son entreprise de voitures électriques, Tesla. Plus tard, après avoir mis la main sur Twitter, rebaptisé X pour l'occasion, il s'est amusé à remplacer le logo du réseau social par celui du Dogecoin, suscitant l'euphorie parmi les investisseurs, persuadés que le meme coin deviendrait la monnaie officielle du réseau social.

Un étendard pour une communauté virtuelle

Les meme coins présentent certaines caractéristiques communes. Ils sont facile à miner et nécessitent peu de connaissance techniques pour qui souhaite en créer. Elle présentent également des frais de transaction bas, afin de les rendre accessibles aux personnes souhaitant investir de petites sommes. Enfin, leur nature même en fait des actifs hautement volatiles, les investisseurs étant en grande majorité motivés par un profit rapide.

Mais ce qui constitue certainement l'élément de base du succès des meme coins est leur capacité à rassembler. Leur succès se joue ainsi sur X, Telegram, Reddit et Discord, les plateformes préférées des amateurs de cryptomonnaies. Pour comprendre ce qui fait le succès des meme coins, il faut remonter aux origines mêmes du mot "mème". Le terme est issu du livre "Le Gène égoïste", publié en 1976 par le biologiste Richard Dawkins. Un mème génétique, expliquait alors ce dernier, est un gène qui se réplique lui-même et se propage à travers l'espèce via la sélection naturelle.

Le terme a ensuite trouvé sa place dans le domaine culturel, désignant un comportement ou une idée qui se propage au sein d'un groupe ou d'une communauté. Les mèmes culturels s'appuient majoritairement sur l'humour. Une image amusante ou une plaisanterie se partage facilement avec ses amis. "Les memes reposent la plupart du temps sur un humour qui ne peut être compris que par ceux qui ont la référence", explique Maxime Baron. "Et 'avoir la réf', être à la page, donne le sentiment d'appartenir à un groupe de privilégiés, de faire partie de 'ceux qui savent'".

La culture du mème a véritablement explosé depuis l'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux et forums. Elle s'est ensuite naturellement imposée dans l'univers crypto, via les plateformes privilégiées par les crypto-enthousiastes comme Reddit, Discord, ou encore X. Le meme coins reprennent ainsi les codes qui font le succès des mèmes en les appliquant aux cryptomonnaies. Un mème coin utilise donc un logo drôle et facilement identifiable, voire mignon comme le chien qui a inspiré les logos de Dogecoin et Shiba Inu.

Le potentiel de viralité des mème coins est considérablement accru par l'appât du gain. De nombreux investisseurs vont ainsi passer leurs journées à faire la promotion de leur meme coin préféré, avec en ligne de mire un gain potentiel à la revente si celui-ci capte l'intérêt des investisseurs.

Mais "au-delà de l'attrait des gains potentiels, les memecoins doivent leur succès à leur capacité à s'adapter et à évoluer avec les tendances, ce qui leur permet de s'imposer sur le long terme, et d'être pour nombre d'entre eux, bien plus qu'une simple mode", nuance Maxime Baron. Les communautés qui se réunissent autour des mème coins sont ainsi qualifiées "d'armées", un terme censé refléter l'engagement sans faille dont ses membres font preuve pour faire la promotion de leur token préféré. On parle ainsi de "Shiba Inu Army" ou de "Doge Coin Army".

Accès à une communauté, promesses de gains potentiels, ou juste la garantie de s'amuser et de passer un bon moment, les meme coins ont de nombreux atouts pour séduire. Soutenus par des armées de crypto-enthousiastes, ils ne semblent pas prêts de se laisser enterrer.