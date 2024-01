Bitcoin Spot ETF : qui sont les candidats retenus ?

Le bitcoin entre dans une nouvelle ère avec l'accord de la SEC à la mise sur le marché de 11 ETF bitcoin au comptant. Mais à qui a-t-elle donné ce droit ?

La date était marquée d'une croix rouge dans les calendriers des acteurs du monde de la finance comme de ceux de l'écosystème crypto. Ce mercredi 10 janvier dans la soirée, la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme financier américain) a mis fin à une longue attente en annonçant avoir validé onze dossiers déposés par des fonds comme BlackRock ou encore Grayscale, visant à mettre en place un ETF bitcoin au comptant (Bitcoin Spot ETF), soit un fonds adossé au bitcoin et coté en bourse.

Concrètement, cela signifie que les clients de ces fonds pourront désormais choisir de s'exposer au bitcoin, de la même manière qu'ils pouvaient investir par exemple sur des actions. Un ETF (fonds indiciel coté en bourse) est en effet basé sur l'évolution de la valeur d'un actif donné. Il permet ainsi aux particuliers comme aux institutionnels, de s'exposer au bitcoin sans avoir besoin d'en posséder, ni d'en gérer la complexité.

Si les conséquences immédiates sur les marchés crypto n'ont pas été aussi spectaculaires que certains l'anticipaient - pas de chute ni de hausse majeure du cours du bitcoin - l'impact à long terme de cette décision devrait être significatif.

Avec l'approbation de ces onze ETF, le bitcoin acquiert une respectabilité nouvelle, en étant désormais considéré comme un produit financier comme un autre. Alors que la mise en place de ces Bitcoin Spot ETF devait être effective à partir de ce 11 janvier, le Journal du Net fait le point sur les fonds dont les dossiers ont été validés par le SEC, et qui pourront désormais proposer à leurs clients une exposition au bitcoin.

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

C'était le dossier qui focalisait toute l'attention, au point parfois de faire oublier qu'il y avait d'autres candidats à un Bitcoin Spot ETF. Le géant de la finance BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, avec plus de 9 400 milliards de dollars (8 380 milliards d'euros) d'actifs sous gestion. Baptisé iShares Bitcoin Trust (IBIT), son ETF devrait logiquement s'imposer comme le leader de ce nouveau marché.

L'impact de l'arrivée de BlackRock comme un investisseur sur le bitcoin pourrait potentiellement être énorme. Si un petit pourcentage des 9 400 milliards de dollars qu'il a sous gestion se reporte sur la cryptomonnaie, cela suffirait potentiellement à faire grimper son cours à des niveaux inédits.

Frais : 0,12%, 0,25% après 12 mois

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

Grayscale fait figure de vétéran dans le domaine de l'investissement en bitcoins. Le fonds a en effet commencé à investir dans la mère des cryptomonnaies dès 2013. Initialement, le GBTC était uniquement accessible aux investisseurs accrédités, avant de s'adresser aux investisseurs de détail en 2015. Il était jusqu'alors négocié sur le marché de gré à gré, pour lequel, l'approbation de la SEC n'est pas nécessaire.

Après dix ans passés à accumuler du bitcoin, Grayscale revendique détenir à ce jour 3,16% des 19 594 275 bitcoins en circulation, ce qui représente 3 453 939 bitcoins, soit plus de 158 milliards de dollars environ au cours actuel.

Si BlackRock est favori pour dominer ce nouveau marché des Bitcoin Spot ETF, en raison de sa respectabilité auprès des investisseurs traditionnels et du monde de la finance, Grayscale peut revendiquer son expertise dans le monde des cryptomonnaies.

"L'approbation des ETF bitcoin au comptant aux États-Unis représente un pas en avant monumental pour les investisseurs du GBTC et pour tous ceux qui réalisent le potentiel de la crypto pour transformer notre avenir", a commenté Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale, mercredi soir. "Le résultat historique d'aujourd'hui témoigne de la patience inébranlable et du soutien des investisseurs du GBTC, ainsi que du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe de Grayscale et de nos partenaires".

Frais : 1,5%

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Fidelity pourrait s'imposer comme l'un des acteurs majeurs sur le marché des Bitcoin Spot ETF, aux côtés de BlackRock et Grayscale Le fonds a commencé à investir dans les cryptomonnaies dès 2018, année pendant laquelle il a lancé Fidelity Digital Assets, sa branche dédiée aux actifs numériques, qui permet aux clients institutionnels et accrédités d'investir dans les cryptomonnaies.

En 2022, Fidelity était devenue la première société de courtage à offrir une exposition aux cryptomonnaies dans les comptes de retraite des employés américains. Ces derniers peuvent depuis investir jusqu'à 20% du total de leur épargne dans le bitcoin. Ces dernières années, Fidelity avait déjà fait des tentatives auprès de la SEC pour obtenir la possibilité de lancer un ETF au comptant. Son expertise en matière d'actifs numériques devrait désormais lui permettre de tirer son épingle du jeu.

Frais : 0% puis 0,25% à partir du 31 juillet

Bitwise Bitcoin ETF

Bitwise ne joue pas dans la même cour que BlackRock ou Fidelity, mais son expertise en matière de crypto ainsi que son offre attractive (son ratio de frais sera de 0,20% après six mois - 0% au départ - soit le plus bas de tous les ETF au comptant validés par la SEC) pourraient lui permettre de se faire une place au soleil. Contrairement à la plupart des autres fonds ayant obtenu l'approbation de la SEC, Bitwise est entièrement focalisé sur la crypto et le bitcoin.

De plus, on a appris mardi 9 janvier que Pantera Capital, l'un des plus importants fonds d'investissement de l'écosystème crypto avec près de 3,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, allait investir 200 millions de dollars dans le nouveau produit de Bitwise.

Frais : 0,0%, 0,2% après les six premiers mois

Hashdex Bitcoin ETF

Hashdex va convertir son Bitcoin ETF Futures existant, qui avait été lancé sur le NYSE en 2022 et était à l'époque le premier du genre au monde enregistré sous la Securities Act. Comme Bitwise, Hashdex est un spécialiste de la crypto, ce qui devrait lui conférer un avantage. Les clients ayant l'habitude de travailler avec lui pourrait décider de rester.

Toutefois, il propose les frais les plus élevés parmi les onze ETF acceptés, ce qui pourrait le pénaliser.

Frais : 0,9%

Valkyrie Bitcoin Fund

Valkyrie a déjà une expérience certaine en matière d'ETF. Son ETF sur les futures de bitcoin, le deuxième à avoir été lancé historiquement après celui de Hashdex, est en effet le quatrième plus important sur le marché. Toutefois, alors que ce Futures avait déjà souffert de la concurrence, le fait que Valkyrie propose des frais relativement élevés sur l'ETF au comptant pourrait à terme constituer un frein.

Frais : 0% puis 0,49% après trois mois

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK and 21Shares ont été les premiers à déposer un dossier auprès de la SEC, et la date du 10 janvier était liée au délai dans lequel la SEC devait répondre à cette demande. La dirigeante d'Ark Invest, Cathie Wood, est l'une des personnalités les plus en vue dans l'écosystème crypto, avec des investissements dans de nombreuses entreprises, dont Coinbase.

Défenseuse de longue date du bitcoin, elle a réitéré sa certitude de voir la cryptomonnaie s'imposer comme un actif incontournable dans les années à venir. "Tout ce que nous savons, c'est qu'en tenant compte d'un horizon d'investissement de cinq ans, nous pensons que les flux vers cette nouvelle classe d'actifs, en particulier les flux institutionnels, vont être substantiels", a-t-elle déclaré. "Il ne faudra pas une grande allocation des institutions dans le bitcoin pour faire monter ce qui devient un actif rare."

Elle a ensuite rappelé que le bitcoin allait devenir de plus en plus rare: "Nous sommes déjà à 19,5 millions de bitcoins en circulation. Environ 15 millions sont entre des mains à long terme. Et nous savons que nous n'irons jamais au-delà de 21 millions d'unités. Donc, cela devient en effet un actif rare."

Frais : 0% puis 0,21% après six mois.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Invesco arrive sur le marché des ETF bitcoin au comptant sur la lancée d'une année exceptionnelle. Son ETF sur les actions cotées au Nasdaq, la bourse des nouvelles technologies américaines, a été l'un des actifs les plus performants en 2023, avec une progression spectaculaire de 54%, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Cela pourrait lui permettre de capter des investisseurs, malgré des frais relativement élevés.

Frais : 0% puis 0,39% après six mois

VanEck Bitcoin Trust

Fonds créé il y a plus de 70 ans, Van Eck est un spécialiste des ETF, qui a fait figure de pionnier en matière d'investissement dans les marchés étrangers ou encore dans l'or. Sa respectabilité et son expérience pourraient en faire l'un des acteurs majeurs du marchés des ETF bitcoin au comptant. Son dirigeant, Jan van Eck, est en tout cas persuadé qu'il y aura de la place pour tout le monde. "Je ne pense pas que ce sera un marché où un seul gagnant prend tout", a–til déclaré sur CNBC. "Je pense que les parts de marché seront distribuée". Il y aura beaucoup de gagnants, et c'est bien, c'est formidable."

Le dirigeant pourrait se rendre populaire auprès des investisseurs historiques en bitcoins, puisqu'il a promis de reverser une partie des recettes de l'ETF aux développeurs de Bitcoin Core. "Il y a beaucoup de développeurs qui ont travaillé gratuitement pour construire le réseau Bitcoin et continuent à ajouter et à apporter des modifications à ce réseau, et nous voulons rendre hommage à ces développeurs", a-t-il justifié.

Frais : 0,25%

WisdomTree Bitcoin Fund

WisdomTree propose actuellement huit produits négociés en bourse (ETP) crypto en Europe et a lancé aux Etats-Unis 13 ETF dédiés au numérique utilisant la blockchain comme infrastructure. Ces derniers couvrent des domaines comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ou encore le cloud.

La décision de la SEC "offre une nouvelle opportunité pour les investisseurs d'accéder au bitcoin via un ETF, le bitcoin étant l'une des innovations financières les plus impactantes de notre époque", a déclaré Jeremy Schwartz, directeur des investissements monde chez WisdomTree. "Pour les investisseurs disposés à accepter des risques, mais cherchant à s'engager avec cet actif numérique via des canaux réglementés et traditionnels, c'est une opportunité attendue aux Etats-Unis qui se concrétise enfin".

Frais : 0%, 0,03% après six mois.

Franklin Bitcoin ETF

Franklin Templeton n'était certainement pas le plus attendu sur le marché des ETF bitcoin. Ce fonds traditionnel spécialiste des mutuelles, n'est en effet pas reconnu sur sa propension à innover sur des actifs aussi récents que les cryptomonnaies. Face à la concurrence redoutable qui se trouve en face, le Franklin Bitcoin ETF devra batailler pour se faire une place.

Frais : 0,29%