E-Commerce One-to-One 2017 : les détails des six plénières

Voici les temps forts de l'événement qui rassemblera, la semaine prochaine à Monaco, 1 500 décideurs de l'e-commerce et du retail.

Le rendez-vous d'affaires de l'e-commerce français se tient du 22 au 24 mars à Monaco, en partenariat avec le JDN. Parmi les 130 conférences et ateliers-experts qui permettront d'explorer les problématiques phares du marché, six plénières jalonneront les trois jours.

Le mercredi 22 mars à 11h30, ce sont Adidas et Salesforce qui ouvriront l'événement. Joseph Godsey, vice-président stratégie digitale de la marque de sport, viendra d'Allemagne présenter l'approche d'Adidas en matière de transformation digitale de son organisation, d'adaptation de ses modèles de livraison et d'orchestration de son écosystème e-commerce. Avec un objectif : bâtir un omnicanal totalement customer-centric.

Sur "1to1", le public aussi participe aux plénières. © C.Debise / JDN

A 18h, Steve Sirich, directeur du programme Bing Ads de Microsoft à Seattle, sera sur scène pour présenter les grandes technologies qui s'apprêtent à transformer le commerce, de l'intelligence artificielle aux bots en passant par les services cognitifs, et inventent une nouvelle façon de réunir clients, datas et process pour créer des modèles économiques plus générateurs de valeur.

Le jeudi 23 mars à 9h, les messageries intelligentes et les assistants virtuels seront à l'honneur dans l'intervention de Guillaume Bacuvier, vice-président EMEA Platform Sales & Value-Added Services de Google. Après 20 ans sur ordinateur et 10 ans sur mobile, le parcours du consommateur connecté prend aujourd'hui un tour nouveau, qu'il est urgent de s'approprier.

Brian Wong, VP & Director Global Initiatives, Alibaba Group. © Alibaba

A 18h, juste avant la soirée de gala, c'est Alibaba qui tiendra le haut de l'affiche en la personne de Brian Wong, son vice-président et directeur des initiatives globales. Arrivant du quartier général de la firme à Hangzhou, ce membre de l'équipe fondatrice du géant chinois de l'e-commerce expliquera comment l'Empire du Milieu est en train de devenir le moteur de l'innovation retail mondiale.

Le vendredi 24 mars à 9h, coup de projecteur sur une autre grande tendance : l'alliance du commerce cognitif et de la donnée. A en juger par les usages de la génération Z, si votre entreprise n'est pas une expérience, elle ne sera bientôt plus une marque. Accompagné de Manuel Diaz (président d'Emakina), Patrick Gourdon (Retail solutions leader d'IBM Europe) et Haig A. Peter (consultant exécutif d'IBM Reseach ThinkLab à Zürick), le directeur digital de Manutan Martin Sauer expliquera comment intégrer la donnée à sa stratégie et employer des systèmes cognitifs tels que Watson d'IBM pour créer les parcours et les expériences les plus pertinents.

A 14h, lors la plénière de clôture de l'événement, Accenture Interactive présentera le fruit des recherches menées dans ses Innovation Labs. Réalité virtuelle et augmentée, deep learning et intelligence hybride… Autant de technologies qui atteignent aujourd'hui un niveau de maturité nécessaire pour avoir un impact sur les ventes.

Les runners de l'e-commerce avec Muriel Hurtis. © S. de P. Comexposium

En parallèle de ce programme très dense de conférences et d'ateliers, pas moins de 4 000 rendez-vous d'affaires se dérouleront entre les 130 prestataires partenaires triés sur le volet et les décideurs e-commerce et retail invités. Pour tenir ce rythme effréné, les 1 500 participants de cette nouvelle édition d'E-Commerce One-to-One bénéficieront également d'animations, de services premium et de temps de respiration ludiques.

Plébiscitée l'an dernier, la championne du monde du 4x100 mètres Muriel Hurtis reviendra animer des sessions de running et de remise en forme. La Brand Boutique by La Redoute se fera pour sa part un plaisir de mettre une sélection de robes à la disposition des participantes pour les deux soirées de l'événement. De plus, une boîte à questions et des photo-calls permettront à tous d'immortaliser leur présence. Sans compter, bien sûr, de nombreuses surprises prévues pendant les trois jours et, en particulier, pendant la soirée de gala.

Et aussi :