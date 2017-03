E-Commerce One-to-One : découvrez la boîte à questions des e-commerçants

Nathalie Balla (La Redoute), Edouard Margain (Lavinia)... Tous se sont prêtés au jeu de la boîte à questions décalée du JDN lors du salon E-commerce One-to-One 2016.

Comme tous les ans, les e-commerçants présents au salon E-Commerce One to One organisé cette année du 22 au 24 mars à Monaco se sont prêtés au jeu de la boîte à questions. Un moment sérieux (un peu) mais aussi décalé (surtout). Découvrez la boîte à questions de l'édition 2017.

