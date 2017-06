Early Birds élue start-up e-commerce la plus prometteuse de l'année

La jeune pousse a gagné le concours "Start me up : project !" organisé par la Fevad et KPMG grâce à son offre de marketing prédictif.

Elle est la start-up la plus prometteuse pour les e-commerçants, selon la Fevad et KPMG. Parmi 60 jeunes pousses retenues pour le concours "Start me up" organisé lors des Enjeux 2017, l'événement annuel dédié à l'e-commerce qui se tenait ce 28 juin, Early Birds est arrivé en tête. Cet éditeur de solution de marketing prédictif en mode SaaS touche l'ensemble des canaux du client : "sur un site d'e-commerce, mais aussi dans les apps mobiles, les emails ou sur le point de vente, nous mettons en avant le bon produit au bon moment", résume Laetitia Comès-Bancaud, cofondatrice d'Early Birds. La promesse pour les marchands : augmenter le panier moyen et le taux de transformation en améliorant le parcours utilisateur.

"Nous comptons plus de 60 clients actifs dont le groupe Fnac-Darty"

Comment ça marche ? Early Birds analyse le comportement des visiteurs. La jeune pousse collecte les données offline des cartes de fidélité et des tickets de caisse et les données online issues des navigations Internet et des réseaux sociaux. De quoi créer une base de données unique pour prévoir l'envie du consommateur à un instant T. Concrètement, Early Birds recommande le produit notamment sur les pages de listes, sur la page d'accueil ou sur les fiches produits. Les marques gardent en partie la main sur les algorithmes grâce à des options : mettre en avant les meilleures ventes, les produits à forte marge ou encore adapter les propositions à la météo du jour par exemple.

"Nous comptons plus de 60 clients actifs dont le groupe Fnac-Darty, Showroomprivé, La Redoute, Lacoste, Leclerc ou encore Saint-Gobain", affirme Laetitia Comès-Bancaud. Créée en 2012 par cette dernière et Nicolas Mathon, la start-up a levé 450 000 euros en 2015 en amorçage. Basée à Paris, l'équipe est composée d'une vingtaine de personnes. Elle compte se développer à l'international à la rentrée.

