Black Friday 2017 : date, Amazon, Apple et promotions folles en France

Auchan, Carrefour, Cdiscount, Fnac, E.Leclerc, PS4, origines…. Le JDN résume ce qu'il faut savoir de cette journée de rabais importée des Etats-Unis.

Le Black Friday 2017 prend de l'ampleur. Importé des Etats-Unis, cet événement commercial de rabais se tiendra le 24 novembre en France. Cependant, les promotions commencent dès le lundi 20 chez Auchan , Cdiscount ou encore Carrefour . Amazon orchestre aussi des remises du lundi 20 au lundi 27. Tous les distributeurs, les e-commerçants et les marques dévoileront des offres alléchantes ces prochains jours. Le Black Friday, c'est comme des soldes en plein mois de novembre. Pour beaucoup de consommateurs, le moment marque aussi le début des achats de Noël. Voici les actualités et les bons plans du Black Friday 2017 repérés par la rédaction.

19:04 - Le saviez-vous… combien de mails envoie Salesforce pour ses clients e-commerce? Salesforce, l'éditeur américain de CRM, voit gros pour le Black Friday 2017. Dans une interview donnée début novembre au JDN, son président Alexandre Dayon expliquait : "A l'occasion du Black Friday en 2016, 15 milliards d'e-mails ont été envoyés par nos clients depuis Marketing Cloud, et trois millions de shoppings cards ont été exécutées sur notre plateforme d'e-commerce. Cette année, nous anticipons une croissance de 30% à 40% comparé à 2016 en termes de trafic".

18:25 - Black Friday : le e-commerce dépassera le brick&mortar aux US Avec le décalage horaire, le vendredi noir bat son plein aux Etats-Unis (US). La particularité pour ce Black Friday 2017 : les ventes en ligne (51%) dépasseront celles réalisées en magasin traditionnel (42%), selon Deloitte. C'est la première fois que le online battra le offline, en 32 ans que ce cabinet réalise cette étude. 26% des Américains effectueront des achats pour le Black Friday et le CyberMonday même si 54% attendront décembre.

18:09 - Carrefour pousse le Black Friday jusqu'à dimanche Le distributeur cassera encore les prix tout le week-end. Parmi les offres les plus intéressantes aujourd'hui encore : 115 euros de remise immédiate sur ce pack d'ordinateur portable Thomson à 259,90 et 200 euros de remise immédiate sur ce téléviseur LED 4K Hitachi à 499,90 euros. Ce week-end, Carrefour propose des bons plans en magasin. Par exemple, deux jouets achetés, un jouet remboursé. Ou encore dix euros de bon cadeau par tranche d'achats de 20 euros sur beaucoup de produits textile femme et homme. De nombreuses remises sont disponibles en hypermarché ici.

17:45 - Black Friday : une journée historique pour PriceMinister PriceMinister dresse le premier bilan du Black Friday 2017. L'e-commerçant a réalisé son plus gros volume de ventes en 17 années d'existence. Son trafic a été multiplié par 5 par rapport à la semaine dernière. Son chiffre d'affaire a augmenté de 300% dans la journée sur un an. Six clients sur dix ont acheté depuis leur smartphone. Le panier moyen est en augmentation de 20% par rapport au Black Friday 2016. Près de 800 000 marchands professionnels ont participé à l'événement sur la marketplace. Dans le top des ventes demeurent les consoles Nintendo switch et la PS4, les smartphones iPhone X et Galaxy S8 ou One+ ou encore les drones.

17:25 - Amazon : du black Friday au strike Friday… Les employés d'Amazon en Italie et en Allemagne ont eux aussi profité du Black Friday… pour faire la grève. Parmi leurs revendications : dénoncer de mauvaises conditions de travail et demander une convention collective axée sur la santé des employés. Outre-Rhin, la grève touche près de six entrepôts majeurs de l'e-commerçant américain : Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben et Koblenz, selon le site TechCrunch. En Italie, trois syndicats ont aussi pris part à la grève. L'Allemagne est le second plus gros marché après les Etats-Unis d'Amazon.

17:05 - Black Friday : à la mi-journée, les Français ont consommé 11% de plus qu'en 2016 La journée de remise n'est pas finie. Cependant, les premières statistiques du Black Friday 2017 arrivent. A la mi-journée, les dépenses moyennes étaient de 124 euros par personne, selon Black-Friday.sale, le portail de réductions dédié à l'événement. Les Français ont dépensé 11% de plus qu'en 2016. Deux pics de transaction ont été observés : un à minuit et le second à neuf heures. Le panier moyen varie selon la catégorie de produit : le sport et les loisirs tournent à 55 euros quand la mode et les vêtements atteignent 85 euros. Le high-tech monte à 202 euros tandis que le segment du voyage survole à 621 euros. A 12 heures, la mode et l'électronique cumulent 57% des ventes. Les acheteurs sont à 30% des hommes et 70% des femmes. La tranche d'âge la plus présente est les 25-34 ans (34% des acheteurs), suivie par les 18-24 ans (24% des acheteurs).

16:51 - Black Friday : les Galeries Lafayette dans la course aux rabais Les Galeries Lafayette participent bien au Black Friday 2017. L'enseigne de luxe propose en ligne des parka Hampton Tommy Hilfiger à moins 20% et des jeans sandro regular à 50%. Soit 67,50 euros au lieu de 135. Le blouson bombardier doublure polaire à 90,30 euros au lieu de 129 euros devrait trouver preneur. La marque comptoir des cotonniers affichent des remises à 50%, 40% et 30%. Globalement, d'autres marques comme Ralph Lauren, Galeries Lafayette ou encore Armani affichent plutôt des promotions proches de 20%. Un rabais standard que l'on retrouve dans beaucoup de boutique aujourd'hui. Ce matin, le Zara et le H&M de havre-Caumartin à Paris, par exemple, proposaient surtout des offres à 20% dans tout le magasin.

16:34 - Black Friday : des banques lancent du crédit à la consommation Le secteur bancaire joue aussi avec le Black Friday 2017. L'idée : aider les clients en manque de liquidité par des prêts à la consommation avec des taux très faibles, selon le Figaro. Le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne ont lancé des offres aujourd'hui. Par exemple, la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche a créé une page internet pour permettre aux internautes de simuler des crédits, comme un emprunt de 10 000 euros sur 10 ans avec un taux fixe annuel de 1,9%. Même son de Cloche chez le Crédit Agricole du Centre-Est avec un taux annuel de 0,99%.

16:26 - La Fnac mise sur la livraison gratuite et des promotions agressives Sur un Pack PC portable HP, la Fnac propose une remise de 200 euros. Soit un ordinateur à 399,99 euros au lieu de 599,99. Sur les produits Apple, l'agitateur culturel offre jusqu'à -15% sur les MacBook et iMac, -10% sur les iPad et jusqu'à -70 euros sur les iPhone 7 et 8. Le pack Xbox One S 500 Go avec le jeu Assassin's Creed origins est à 179 euros. Sans oublier la remise de 50% sur des coffrets DVD & Blue ray comme Harry potter l'intégrale 14,45 euros, le bureaux des légendes saison 1 à 3, Versailles et bien d'autres encore sur ce lien.

15:47 - Black Friday : Groupon sort l'artillerie lourde Groupon propose des remises jusqu'à moins 75%. La montre connectée BT est à 15,98 euros au lieu de 99. L'iPhone 64Go tombe à 329 euros au lieu de 700. L'iPhone 6 64Go coûte 329 euros au lieu de 700. Une mention particulière pour l'action caméra 4K à 58,99 euros au lieu de 143,88. Il faut aussi compter parmi les bonnes affaires cette TV TNT/HD à 399,98 euros au lieu de 799. Bien d'autres catégories en rabais sont accessibles sur le site comme les objets de la maison, de la mode ou des bijoux. Pour le Black Friday 2017, Groupon, ce site qui propose des remises toute l'année grâce à des achats groupés, se surpasse particulièrement.

15:37 - Black Friday : tout pour la nouvelle mobilité urbaine chez Cdiscount Cdiscount casse encore les prix pour le Black Friday. "Nous avons de très fortes offres sur la mobilité urbaine", explique Emmanuel Grenier au JDN dans l'optique du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Ainsi le MOVERACE Pack Hoverboard et Kit Kart noir est vendu sur le site à 129,90 euros au lieu de 440. Soit 310 euros d'économies. La trottinette électrique Ethanium coûte seulement 179 euros au lieu de 499. Le site marchand attend aujourd'hui entre 6 et 7 millions de visiteurs.

15:14 - Des risques de perturbations dans les livraisons d'Amazon Italie et Allemagne Hier, différents syndicats allemands et italiens appelaient à la grève pour le vendredi noir. Plusieurs entrepôts en Allemagne et en Italie sont actuellement ralentis, selon Franceinfo. Ce qui pose la question de la capacité du géant américain à respecter les délais de livraison. Les salariés revendiquent la mise en place d'une convention collective centrée sur la santé des employés.

15:00 - OVH lance aussi son Black Friday Les professionnels ont le droit de profiter du Black Friday 2017. OVH, l'entreprise française de services de cloud computing, offre des remises alléchantes : -86% pour réserver son nom de domaine en .fr et le connecter à un réseau social, -30% pour les serveurs de jeux vidéo en ligne, -50% sur le VPS SSD, six mois offerts sur les hébergements web pro, -90% sur les noms de domaine .com ou encore moins 25% sur un pack de 1000 SMS pour les campagnes marketing. La liste est longue et disponible ici.