L'e-commerce français croît de 13,40% en juillet 2017

Les marchands en ligne peuvent se réjouir de ce mois de juillet 2017. La croissance du chiffre d'affaires est élevée et le nombre d'achats par carte bancaire augmente de 16,64% par rapport à juillet 2016.

Beau score pour le commerce en ligne au mois de juillet 2017. La croissance du chiffre d'affaires du secteur a atteint 13,40% par rapport à juillet 2016, selon l'indice mensuel du JDN. Elle est bien supérieure à celle de ces derniers mois : 6,64% en juin, 8,52% en mai, 3,11% en avril ou 4,94% en février.

Comment expliquer cette forte hausse ? Tout d'abord, la date des soldes d'été a été décalée du 22 juin au 28 juin, au bénéfice de juillet donc. Ensuite, un climat peu ensoleillé sur l'ensemble de la France a pu pousser à la consommation. Enfin, le mois de juillet 2016 fut marqué par les attentats : Nice le 14 juillet et l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne du-Rouvray.

En juillet 2017, le chiffre d'affaires des marchands en ligne est en hausse de 13,40% sur un an. © JDN

Le nombre d'achats en ligne a pour sa part marqué un bond de 16,64%, après avoir crû de 10,71% au deuxième trimestre 2017. Les plateformes de paiement de notre panel - Wordline, Payline by Monext, Paybox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments - ont enregistré plus de 70 millions de transactions en ligne par CB en juillet 2017.

Le nombre d'achats en ligne mensuels par carte bancaire augmente de 16,64% par rapport à juillet 2016. © JDN

Le panier moyen des transactions s'établit à 74,25 euros. C'est 2,12 euros de moins qu'il y a un an. Cependant, le montant moyen des achats des cyberacheteurs est en légère hausse ces derniers mois. De 69,06 euros en mai à 74,25 euros aujourd'hui.

Le panier moyen des acheteurs en ligne atteint 74,25 euros en juillet 2017. © JDN

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs majeurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

