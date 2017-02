Infographie : découvrez qui sont les acteurs du marketing à la performance

Le Collectif de la performance et de l'acquisition réunit au sein d'une même carte et pour chaque levier d'acquisition les acteurs qui font le marketing à la performance dans l'Hexagone.

Le Collectif de la Performance et de l'acquisition (CPA) publie aujourd'hui une photographie complète des prestataires et éditeurs de référence du marché du marketing à la performance. Objectif : montrer aux annonceurs qu'il existe des alternatives au duopole Google/Facebook, qui capte près de deux-tiers des investissements publicitaires online en France.

SEM, retargeting, affiliation... tous les secteurs sont listés. © CPA

Sont inclus dans cette cartographie les leviers d'acquisition (email, lead, affiliation, SEM/SEO, comparateurs, display, mobile et social ads) et les autres dispositifs (on-site, web to store). "Cette cartographie a vocation à évoluer et s'enrichir au cours du temps et fera l'objet d'une nouvelle édition prochainement", précise le CPA.

Et toujours :