Video live : une valeur unique pour communiquer sur sa marque

La diffusion de vidéos en direct se généralise de plus en plus au sein des entreprises. Le phénomène n’est pourtant pas nouveau. Cela fait plus de dix ans qu’elles y ont recours pour diffuser des événements, des comités de direction ou encore des lancements produits à leurs employés et clients à travers le monde.

Les progrès technologiques ayant simplifié l’acquisition, la gestion et la diffusion de ce type de vidéos, les entreprises adeptes de la diffusion en direct y voient un moteur de productivité qui optimise l’efficacité et la rentabilité des communications aussi bien internes qu’externes.Si la vidéo touche le cœur et l’esprit du public, la vidéo en direct offre une expérience encore plus attrayante. Voici les cinq grandes raisons pour lesquelles les marques et les prescripteurs préfèrent la vidéo en direct à toute autre forme de communication média pour nouer le dialogue avec leur public :

La vidéo en direct permet aux marques de tisser des liens humains authentiques avec le public. La production de vidéos en direct de qualité nécessite une phase de préparation que vous pouvez exploiter pour saisir sur le vif la vraie personnalité de chacun ainsi que les scènes les plus inattendues. La vidéo en direct est précisément l’occasion pour les spectateurs de découvrir les coulisses de votre entreprise, un contenu auquel ils n’auraient normalement pas accès.

La diffusion en direct crée un sentiment d’urgence difficile à reproduire avec les vidéos à la demande. Un événement revêt en effet d’autant plus d’importance qu’il n’est diffusé qu’une seule fois. Et grâce aux périphériques mobiles et à la vidéo à faible bande passante, il est possible de suivre des événements en direct où que l’on se trouve ou presque.



D’après ComScore et Facebook, les vidéos en direct suscitent un meilleur engagement des consommateurs et enregistrent des durées de visionnage supérieures par rapport aux vidéos à la demande, des conditions idéales pour la diffusion de vos promotions croisées et annonces publicitaires.

Les spectateurs tendent à interagir davantage en temps réel avec les marques, qu’il s’agisse de demander à l’ambassadeur ou au responsable d’une marque de leur faire de la publicité, ou encore de poser des questions sur le dernier produit d’une marque lors d’un lancement ou d’une promotion en direct. La présence de « community managers » chargés d’interagir avec les spectateurs d’événements en direct vous permet de répondre aux questions instantanément et même d’accroître vos ventes en dialoguant avec les fans et les clients potentiels.

5. Multiplication des partages sur les réseaux sociaux

Les spectateurs qui suivent un événement vidéo en direct sont plus susceptibles de partager leur expérience sur les réseaux sociaux et d’encourager leurs amis à les rejoindre. Vous pouvez aller encore plus loin en hébergeant des flux en direct sur votre plate-forme de vidéo à la demande. De quoi attirer efficacement de nouveaux visiteurs, et la possibilité pour les éditeurs de contenu d’élargir leur public et de promouvoir leur message bien au-delà de l’événement en direct.

Comment exploiter la vidéo en direct pour promouvoir votre marque

La diffusion en direct valorise votre marque. Grâce à elle, vous pouvez interagir en temps réel avec vos clients et prospects, développer des relations plus personnelles et élargir votre public en vous faisant connaître auprès de consommateurs qui, autrement, ne vous auraient prêté aucune attention. Elle crée un esprit de communauté qui fédère les clients.

Le fait de dévoiler les dessous de votre entreprise, de vos produits et des artisans de votre marque, et d’inciter les spectateurs à visiter des pages pertinentes depuis une plate-forme publique (Facebook, YouTube, etc.) ou des plates-formes vidéo privées (comme celles de Brightcove), peut vous aider à conclure plus facilement des ventes. Cette pratique ne fait pas seulement de la diffusion en direct un outil de vente incroyablement efficace : elle permet aussi aux marques de mieux assister les consommateurs dans leurs décisions d’achat.

De plus, la diffusion en direct offre de nombreuses opportunités. Que vous diffusiez des événements à l’intention des consommateurs, comme des défilés de mode ou des lancements de produits, ou bien des présentations de réunions ou de conférences professionnelles, la vidéo en temps réel vous aide à toucher et à échanger avec un public beaucoup plus large.

Du point de vue du support client, la vidéo en direct offre également aux consommateurs la possibilité de dialoguer virtuellement en face-à-face avec des assistants. Contrairement aux autres techniques de discussion en direct non basées sur la vidéo, elle élimine les délais d’affichage des messages de même que les risques d’erreurs dues aux fautes de frappe. Expliquer un problème verbalement est en outre plus simple. Les moyens visuels permettent par ailleurs de clarifier les problèmes de part et d’autre. Il est ainsi plus facile pour les assistants d’accompagner les clients dans la procédure de résolution.

Les avantages de la diffusion vidéo en direct sont évidents. Elle renforce les liens entre votre marque et votre public cible, captive son attention, l’incite à partager et à interagir sur les réseaux sociaux, et, plus important encore, assure une croissance saine de votre chiffre d’affaires à long terme.