Nombre d'utilisateurs de Facebook en France

La Rédaction JDN Mis à jour le 18/09/17 16:58

Facebook compte 33 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, contre 26 millions en mai 2013.

Facebook compte 33 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France, contre 31 millions en mai 2016 et 26 millions en mai 2013. Le nombre de personnes actives chaque jour sur le réseau social a atteint 22 millions en mars, contre 19 millions en 2016.

Depuis fin 2016, Facebook ne communique plus sur le nombre d'utilisateurs mobiles (mensuel ou quotidien). Les derniers chiffres remontent à mai 2016. A cette date, Facebook indiquait que 80% des utilisateurs français se rendent sur le réseau social sur un smartphone ou une tablette. 25 millions d'utilisateurs consultaient au moins une fois dans le mois Facebook via un smartphone ou une tablette en mars, contre 24 millions six mois plus tôt.

En 2017, Facebook compte 33 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. © JDN

