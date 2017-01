Indice des prix à la consommation : en hausse en décembre

En décembre 2016, l'indice des prix s'établit en France à 100,89 points (base 100 en 2015). Il progresse de 0,3% sur un mois et de 0,8% sur un an.

L'indice des prix à la consommation (IPC) permet de mesurer l'inflation, c'est-à-dire, l'évolution du niveau des prix des biens et services consommés par les ménages sur le territoire national.

L'indice des prix à la consommation depuis janvier 1990. © JDN

L'IPC joue un rôle de déflateur, au sens où il permet d'apprécier les variations en volume ou en euros constants de certains agrégats économiques, tels que la consommation. Publié chaque mois au Journal officiel, l'IPC est utilisé pour indexer le Smic.

Au niveau européen, Eurostat coordonne le travail d'harmonisation des indices des prix nationaux entrepris par les services statistiques de chaque pays (l'Insee pour la France). L'indice de de prix à la consommation harmonisés (IPCH) sert d'indicateur à la Banque centrale européenne (BCE) pour la conduite de la politique monétaire au sein de la zone euro.

Ici corrigé des variations saisonnières, l'indice des prix à la consommation couvre les biens et services consommés en France, par les ménages résidents et ceux qui ne le sont pas. L'indice ne prend pas en compte les services hospitaliers privés, l'assurance vie et les jeux de hasard.

