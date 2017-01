Carnet de nominations du 3 janvier 2017

Lutz Diederichs chez BNP Paribas - Carole Lajous chez Quadran - Thomas-Olivier Léautier chez EDF - Christophe Legrand chez Immochan.

Lutz Diederichs chez BNP Paribas

Lutz Diederichs prend la tête de BNP Paribas en Allemagne. Agé de 54 ans, il a travaillé pendant 25 ans chez HypoVereinsbank. Sa nomination sera effective à compter du 1er mars 2017. Néanmoins, il est présent dans la banque française depuis le 1er janvier 2017 pour préparer la transition avec son prédécesseur Camille Fohl.

Carole Lajous chez Quadran

Diplômée de Sciences Po Paris et de HEC, Carole Lajous est nommé directeur général du pôle énergies libres du groupe Quadran. Elle a notamment occupé les fonctions de vice-président de Cognis. Depuis 2010 elle officiait chez BASF où elle dirigeait la division santé et cosmétique puis la division revêtements et peinture.

Thomas-Olivier Léautier chez EDF

EDF annonce la nomination de Thomas-Olivier Léautier au poste de directeur de l'université groupe. Polytechnicien et diplômé de l'école des Ponts et Chaussées, il était jusqu'à son entrée chez EDF professeur des universités en sciences de gestion à l'université de Toulouse et directeur de recherche à la Toulouse School of Economics.

Christophe Legrand chez Immochan

Agé de 50 ans, Christophe Legrand est nommé directeur financier et juridique d'Immochan. Diplômé d'ESC Lille, il débute son parcours professionnel chez La Mondiale Assurances puis chez Finaref avant d'intégrer Oney en 2004 en qualité de directeur du contrôle de gestion puis de directeur financier. Chrsitophe Legrand travaillait chez Immochan depuis 2014 en qualité de directeur financier-adjoint.

